Tennis | WTA Hobart 2019 | Mihaela Buzarnescu testa di serie numero uno | non ci sono

WTA Brisbane – Pliskova è in semifinale : la Tennista ceca stende Tomljanovic in 3 set : Karolina Pliskova raggiunge la semifinale del WTA di Brisbane: la tennita ceca batte Ajla Tomljanovic in 3 set e prenota la sfida contro Donna Vekic Dopo un 2018 passato fra molte ombre e poche luci, Karolina Pliskova ha iniziato col piede giusto il suo 2019. Impegnata a Brisbane nel primo torneo del nuovo anno, la tennista ceca ha staccato il pass per il torneo australiano, piegando la tennista di casa Ajla Tomljanovic in 3 set dopo 1 ora ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Simona Halep debutta nel forte torneo Premier australiano. Camila Giorgi presente : Sette delle prime dieci giocatrici del mondo si ritrovano a Sydney per il primo WTA Premier della stagione, che cade nella settimana immediatamente precedente gli Australian Open. Torna a farsi vedere Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, gioca questo torneo per la prima volta dal 2016, anno in cui fu eliminata in semifinale dalla russa Svetlana Kuznetsova. Lungo tutti i primi otto mesi del 2018 la Halep è stata premiata dalla grande ...

Calendario Tennis - i tornei della settimana 7-13 gennaio. Programma - orari e tv degli Atp e Wta ad Auckland - Sydney e Hobart : Gli Australian Open sono sempre più vicini: gli ultimi tornei in preparazione al primo Slam stagionale si giocheranno tra il 6 ed il 12 gennaio, in contemporanea con le qualificazioni di Melbourne, che si giocheranno tra l’8 ed il 12, mentre il main draw verrà sorteggiato il 10 alle ore 8.00 italiane. Gli ultimi tornei prima di Melbourne saranno quelli di Sydney, che sarà un evento combined, mentre gli uomini giocheranno anche ad Auckland ...

Tennis - WTA di Auckland : Venus Williams approda ai quarti - battuta la Davis : Venus Williams ai quarti del torneo WTA di Auckland dopo aver vinto il derby statunitense contro Lauren Davis Venus Williams si qualifica per i quarti di finale del torneo Wta di Auckland, in Nuova Zelanda. Nella sfida di secondo turno la 38enne di Lynwood, numero 39 Wta e sesta testa di serie, ha superato 6-4, 6-3 nel derby statunitense Lauren Davis, numero 173 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card. Prossima avversaria per ...

Tennis - Wta Auckland : Wozniacki al secondo turno : Auckland, NUOVA ZELANDA, - Esordio convincente per Caroline Wozniacki all''ASB Classic', torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova ...

Tennis - Wta Shenzhen : Sharapova vola ai quarti di finale : Shenzhen, CINA, - Maria Sharapova è nei quarti di finale dello 'Shenzhen Open', torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina , uno dei tre ...

WTA Brisbane – Kiki Bertens ko agli ottavi di finale : la Tennista olandese si arrende a Donna Vekic : Kiki Bertens termina il primo torneo del suo 2019 agli ottavi di finale: il secondo turno del WTA di Brisbane contro Donna Vekic è fatale alla tennista olandese Ha chiuso il 2018 da grande protagonista, guadagnandosi gli elogi della critica e un posto nelle WTA Finals, ma il nuovo anno per Kiki Bertens non è iniziato sulla falsa riga di quello passato. Nel WTA di Brisbane, primo torneo del 2019, la tennista olandese è stata sconfitta al ...

WTA Brisbane – Tennis e animali! Strani incontri per Naomi Osaka : il koala è dolcissimo - ma il serpente… [GALLERY] : Impegnata nel WTA di Brisbane, Naomi Osaka ha fatto la conoscienza di alcuni animali tipici del luogo durante una simpatica ‘gita’ nella natura Come spesso accade a queste latitudini, i Tennisti impegnati nei primi tornei sul cemento australiano si ritagliano del tempo per dedicarsi a delle vere e proprie escursioni in mezzo alla natura. Naomi Osaka, impegnata nel WTA di Brisbane, ha fatto la conoscienza di due animali tipici ...

Tennis – WTA Shenzhen - Sharapova vola agli ottavi di finale : Bacsinszky battuta in due set : Maria Sharapova vola agli ottavi di finale del torneo WTA di Shenzhen, la russa ha battuto in tre set Timea Bacsinszky Maria Sharapova batte facilmente Timea Bacsinszky ai sedicesimi di finale del torneo WTA di Shenzhen. In Cina, sul cemento dello Shenzhen Longgang Sports Center, la Tennista russa con i parziali di 6-2, 7-6 ottiene il pass per gli ottavi di finale, dove incontrerà la 17enne Xinyu Wang. Ad uno dei suoi primi impegni di ...

Tennis – WTA Brisbane - avanzano Bertens e Pliskova : l’olandese e la ceca accedono agli ottavi : agli ottavi di finale del torneo WTA di Brisbane accedono tra le altre anche Kiki Bertens e Karolina Pliskova Sul cemento del Tennyson Tennis Centre di Brisbane in Australia, si sta disputando uno dei primi tornei di stagione. Tra le grandi protagoniste della competizione anche Kiki Bertens e Karolina Pliskova, che hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale del Brisbane International. Kiki Bertens ai sedicesimi di finale ha ...

Calendario Wta Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Oggi parte la Stagione 2019 del Tennis mondiale: lo start ufficiale tocca come al solito alla Hopman Cup, tradizionale torneo per Nazioni a coppie miste, mentre il 31 dicembre scatterà anche il Calendario WTA in Asia ed Oceania. Tra il 13 ed il 19 maggio 2019 spazio agli Internazionali d’Italia che, come da diversi anni ormai, saranno un evento combined, mentre il circuito femminile tornerà in Italia dal 22 al 29 luglio con il torneo di ...

Tennis - WTA Shenzen 2019 : presenti Maria Sharapova e Caroline Garcia. Nessuna azzurra in tabellone : La stagione 2019 del Tennis è ormai alle porte e nelle prime settimane di gennaio si terranno una serie di tornei utili per preparare al meglio il primo grande appuntamento dell’anno, gli Australian Open. Proprio in vista dello Slam australiano il circuito WTA fa tappa in Cina con il torneo di Shenzen e sono tante le protagoniste attese sul cemento asiatico. Non ci sarà la vincitrice della passata stagione, la rumena Simona Halep. La ...

Tennis - WTA Shenzen 2019 : presenti Maria Sharapova e Caroline Garcia. Nessuna azzurra in tabellone : La stagione 2019 del Tennis è ormai alle porte e nelle prime settimane di Gennaio si terranno una serie di tornei utili per preparare al meglio il primo grande appuntamento dell’anno, gli Australian Open. Proprio in vista dello Slam australiano il circuito WTA fa tappa in Cina con il torneo di Shenzen e sono tante le protagoniste attese sul cemento asiatico. Non ci sarà la vincitrice della passata stagione, la rumena Simona Halep. La ...

Tennis - calendario 2019 : le date e il programma di tutti i tornei Atp e Wta. C’è la nuova Coppa Davis : Domani scatterà la stagione 2019 del Tennis mondiale: lo start ufficiale tocca come al solito alla Hopman Cup, tradizionale torneo per Nazioni a coppie miste, mentre il 31 dicembre scatteranno anche i calendari ATP e WTA in Asia ed Oceania. Tra il 13 ed il 19 maggio 2019 spazio agli Internazionali d’Italia che, come da diversi anni ormai, saranno un evento combined, mentre il circuito femminile tornerà in Italia dal 22 al 29 luglio con il ...