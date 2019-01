Temptation Island Vip | ecco chi potrebbe sostituire Simona Ventura alla conduzione

Simona Ventura via da Mediaset : a Temptation Island Vip forse Belen o Barbara D'Urso : Dopo numerosi rumors è arrivata finalmente la conferma: Simona Ventura saluta Mediaset per tornare in Rai dove dovrebbe condurre "The Voice". È giunta al termine, dunque, la breve esperienza all'azienda del Biscione per "SuperSimo", che ha avuto il suo punto più alto nella conduzione della prima edizione di Temptation Island Vip. A questo punto è inevitabile chiedersi chi sarà chiamato a raccogliere l'eredità della celebre presentatrice al ...

Raffaela Giudice ancora accuse dopo Temptation Island : il duro sfogo : Raffaela Giudice vittima degli haters dopo Temptation Island: la fidanzata di Andrea Celentano si difende dopo Temptation Island, la giovane Raffaela Giudice continua a ricevere pesanti accuse dal pubblico. In particolare, sui social ci sono diversi utenti che continuano a prendersela con lei a causa del suo ritorno con Andrea Celentano. I telespettatori avrebbero voluto […] L'articolo Raffaela Giudice ancora accuse dopo Temptation Island: ...

Lara Zorzetto annuncia di aver trovato l’amore dopo Temptation Island : È tempo di nuovi amori tra i VIP che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. Lara Rosie Zorzetto, la partecipante di Temptation Island che ha poi lasciato il fidanzato Michael al falò di confronto - non prima di aver impresso nella memoria dei telespettatori frasi come ‘ti apro come una verza’ -, ha annunciato in occasione del Capodanno di aver trovato un nuovo amore. Lara Zorzetto: ‘Inizio l’anno con la positività’ Con un lungo post su Instagram ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo in ospedale : ‘Tra poco mi opererò - la paura è tanta’ : Francesco Chiofalo, 29 anni, conosciuto al grande pubblico dopo aver partecipato a Temptation Island 2017 con la compagna di allora Selvaggia Roma, ha annunciato il 23 dicembre di avere un tumore al cervello. Il 2 gennaio con una foto pubblicata su Instagram aggiorna i fan del percorso intrapreso. Pre-ospedalizzazione terminata e via libera per l’operazione di 18 ore per rimuovere il poco gradito conquilino. “Con oggi si chiude il ...

Simona Ventura - addio Temptation Island Vip : il passaggio in Rai è definitivo : “È stato un peccato perché Temptation Island Vip le era venuto bene. Purtroppo è la legge del calciomercato” con questo commento pubblicato dall’edizione cartacea del Messaggero Marco Paolini, Direttore Generale Palinsesti Mediaset, conferma il passaggio di Simona Ventura da Mediaset alla Rai. Un acquisto di punta per viale Mazzini rivelato come commento alla frase della giornalista che esordiva con “Per l’addio di ...

Temptation Island - Georgette Polizzi malata e insultata per una cicatrice : la risposta epocale a una fan : L'ex tentatrice di Temptation island, Georgette Polizzi, deve lottare tutti i giorni con la malattia, che ormai ha reso pubblica, ma anche con gli idioti che la criticano per le scelte estetiche delle foto condivise sui social. Alla Polizzi è stata diagnosticata la sclerosi multipla, affrontata con

Desirèe Maldera - l'ex di Temptation Island è diventata mamma : l'ex single di Temptation Island che, ai tempi della trasmissione, aveva 'tentato' Francesco Chiofalo, ha avuto il suo primo...

Simona Ventura via da Mediaset : chi condurrà Temptation Island Vip 2019? : Temptation Island Vip: chi sostituisce Simona Ventura? Simona Ventura fuori da Mediaset: la conferma è arrivata poche ore fa da Marco Paolini. Chi sostituirà la conduttrice di Temptation Island Vip alla conduzione del programma? Il primo nome avanzato potrebbe essere quello di Filippo Bisciglia. Il presentatore, con alle spalle ben edizioni di successo della trasmissione vedsione nip, potrebbe avere ora la promozione e tornare in prima serata ...