Tav | il movimento del Sì torna in piazza il 12 gennaio Chiamparino | “Ci sarò | governo

Rime di Taverna per Giorgetti : "L'italia è una e a noi del movimento piace tutta" : "Difficilmente faccio commenti sulle esternazioni di questo o quel componente del gruppo lega, ma 'l'uscità di Giorgetti merita una piccola riflessione. L'italia è una ed a noi del movimento piace tutta, in particolare la nostra attenzione si è sempre concentrata sugli "italiani" che stanno soffrendo di più e, notiziona per Giorgetti, sono in ogni regione, ed il rispetto e l'attenzione che meritano deve essere ...

Referendum Tav - la proposta di Salvini "sabota" il Movimento 5 stelle : Di Maio non si oppone all'idea di affidare la decisione sulla prosecuzione della Alta Velocità Torino Lione ad un Referendum...

Tav - Grillo : “Non e` questione destra o sinistra o Movimento - ma di visione. Per industriali progresso è cemento” : “Non è questione di destra, sinistra, centro, Movimento o non Movimento: bisogna sedersi ad un tavolo con ingegneri, architetti, filosofi ed artisti e contaminarsi”. Così Beppe Grillo, a Roma per la presentazione parlando di Tav alla Nuvola di Fuksas in occasione della presentazione del libro “Palermo Connection” di Petra Reski. “La politica ha l’obbligo di avere una visione della società”, ha aggiunto, ...

Gilet gialli - Macron all’Arco di Trionfo dopo le proteste. E chiede al premier di ricevere i porTavoce del movimento : Emmanuel Macron il giorno dopo la guerriglia nel cuore della capitale francese ha prima deciso di rendere omaggio alla tomba del Milite Ignoto all’Arco di Trionfo e poi ha chiesto al premier Edouard Philippe di vedere i portavoce del movimento Gilet gialli. Un chiaro tentativo di riaprire la via del dialogo e salvare una situazione che al momento lo sta facendo precipitare nei consensi. Intanto è stato diffuso un nuovo bilancio della ...

Non solo Tav e Tap - lo scontro interno al Movimento 5 stelle passa anche per la Roma-Latina : Non bastassero no Tap e no Tav, ecco che il fronte della diaspora grillina si allunga di qualche chilometro. I circa 59 dell'autostrada Roma-Latina, la futura A12, il tratto che va da Tor de' Cenci alla cittadina laziale. Una parte del M5S la vuole, un'altra no. Ed è scontro. Risultato: una coazione a ripetere gli stessi scenari invertendo a seconda dei casi le parti. Il ministro alle Infrastrutture Toninelli sarebbe a favore, i comitati ...