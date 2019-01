huffingtonpost

: Qi se c'è un IPOCRITA sei tu. SMETTETELA DI CREDERE CGE SIAMO TUTTI SCEMU ! 'Supercoppa, polemica ridicola'. Il so… - AnnaRitaMaurizi : Qi se c'è un IPOCRITA sei tu. SMETTETELA DI CREDERE CGE SIAMO TUTTI SCEMU ! 'Supercoppa, polemica ridicola'. Il so… - HuffPostItalia : Supercoppa, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano: 'Polemica ridicola, basta con ipocrisia dilagante' -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) "Io non ne posso più dell'ipocrisia dilagante in tutti i settori della società. Questasulla disputa della finale diitaliana a Gedda è quantomenoper chi abbia una seppur minima conoscenza del mondo". Lo scrive ilDi, in un post pubblicato sul 'Blog delle stelle'."Prima di tutto, le autorità coinvolte hanno già chiarito che i settori saranno sì riservati ma le donne potranno comunque accedere allo stadio da sole, senza accompagnamento maschile, ma anche se così non fosse, vi state accorgendo solo oggi che nei Paesi dove vige la sharia le libertà personali sono limitate? - prosegue -. A dirla tutta, potremmo estendere questo concetto a tutte le società non laiche, cosa che, da agnostico e convinto sostenitore dell'idea che esista democrazia solo in ...