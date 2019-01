Successo per lo show di Teresa Mannino

Castelvetrano - Successo per "Il Villaggio di Betlemme". Concerto dell'Epifania... : Strepitoso successo, lo scorso 30 dicembre, per 'Il Villaggio di Betlemme', a Castelvetrano, all'interno del Parco Fattoria 'Rosario Carimi'. Per l'occasione, ospiti speciali una ventina di bambini ...

Bimba muore a 11 anni per una banale influenza/ Cosa è Successo a Nocera Inferiore? : Una Bimba di 11 anni è morta per una banale influenza, si chiamava Anna D'Avino e probabilmente da questo problema aveva sviluppato una miocardite

Change-4 - sonda cinese per la prima volta sulla faccia nascosta della Luna : è atterrata 'con Successo' : Le ambizioni aerospaziali della Cina hanno preso forma nell'anno del 50esimo anniversario dello storico sbarco dell' Apollo 11 che portò l'americano Neil Armstrong a essere il primo uomo a calpestare ...

Al Teatro Antico di Taormina grande Successo per il concerto inaugurale del nuovo anno di Taormina Arte : Con una matinée, nella meravigliosa cavea del Teatro più emozionante del mondo, in un'atmosfera magica per il concerto organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia e dal Parco Archeologico ...

Successo per il Concerto di Capodanno a Modica : La stagione musicale del teatro Garibaldi di Modica si è aperta con un doppio Successo per il Concerto di Capodanno. Presentata da Cinzia Vernuccio

We run Rome - vince Meucci : primo Successo per l'azzurro : A conquistare il Premio Roma l'atleta dell'ACSI Campidoglio Palatino Luca Parisi; tra le donne invece ha prevalso Elisabetta Beltrame della Lbm Sport Team. Per quanto riguarda il Premio Regione Lazio,...

Ascolti tv 1°gennaio 2019 - Roberto Bolle di Successo per Raiuno : Ascolti tv 1° gennaio 2019. Il nuovo anno si apre nel segno di Roberto Bolle . Dopo il grande successo di Amadeus a Capodanno con L'Anno che verrà al 35% di share, riconosciuto anche dai vertici di ...

È Successo in TV – 2 gennaio 2017 : debutta l'esperimento de Il Collegio (video) : Oggi ripercorriamo una trasmissione che passo dopo passo si è conquistato la sua buona fetta di pubblico. Cosa accade quando 18 ragazzi vengono rispediti indietro nel tempo, fino al 1960? Il 2 gennaio 2017 arriva per la prima volta in tv un innovativo docu-reality Il Collegio in onda per 4 puntate (una a settimana) in prima serata su Rai 2. Cosa è Il Collegio? Un semplice ma efficace inedito esperimento sociale - prodotto da Magnolia - ...

Hopman Cup – La Germania stende la Francia nel gruppo A - secondo Successo per i tedeschi : La formazione tedesca non lascia scampo a quella francese, ormai fuori dalla lotta per un posto in finale secondo successo della Germania nella 31esima edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’ITF, in programma fino a sabato sul veloce indoor della ”Perth Arena”. Nel gruppo A il team tedesco ha superato la Francia, oramai fuori dalla lotta per un posto in finale, grazie alle ...

Albenga : un Successo per il capodanno in piazza con i Libero Arbitrio : Un appuntamento che si è ripetuto in piazza del Popolo ad Albenga con i Libero Arbitrio che, con la loro musica hanno intrattenuto il folto pubblico che ha deciso di fare il conto alla rovescia in ...

Grande Successo per il Capodanno ad Alassio - FOTO e VIDEO - : Un Grande successo per il Capodanno sul Mare ad Alassio con Dj Set & Midnight Show lungo la Passeggiata Grollero. L' epicentro è stata la base del Pontile Bestoso dove, dalle 19 l'attesa del nuovo ...

Imbarazzo per Federica Panicucci durante il Capodanno in Musica di Mediaset - ecco cosa è Successo : Imbarazzo in diretta per Federica Panicucci durante la notte di Capodanno. La conduttrice di Canale 5 ha accompagnato i telespettator i Mediaset nel corso della serata verso il nuovo anno con ...

Successo per la 40ª Rassegna di Cori : Savona. Grande Successo ha riscosso, venerdì 28 dicembre, la 40ª Rassegna di Cori promossa dalla Corale Alpina Savonese che ha voluto dedicare la serata alla Sezione Sabazia dell'Istituto ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Serena Williams non basta agli USA - Tsitsipas trascina la Grecia al Successo per 2-1 : Serena Williams bagna il proprio esordio personale con un successo nell’edizione 2019 della Hopman Cup, ma questo non le basta per portare gli USA al successo, perché la Grecia, trascinata dal talento di Stefanos Tsitsipas, vince la sfida del gruppo B con il punteggio di 2-1. Primi a scendere in campo, in questa giornata che prevede un solo match per poi lasciar spazio ai preparativi per il nuovo anno, sono Tsitsipas e Frances Tiafoe, che ...