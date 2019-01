Statali e Quota 100 - la buonuscita sarà congelata fino a otto anni : ... previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ultimo ...

Quota 100 - agli Statali liquidazione pagata solo a 65 anni d’età : Una volta approvata definitivamente sul filo di lana la manovra da parte del Parlamento, il decreto legge per dare attuazione al pacchetto su Quota 100 sarà immediatamente collocato dal Governo in rampa di lancio insieme a quello sul reddito di cittadinanza...

Reddito di cittadinanza ad aprile. Quota 100 a ottobre per gli Statali : Il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia - sul piano politico - hanno però potuto dire che le novità partiranno senza ritardi ad aprile. Per quanto riguarda il dossier previdenziale ...

Pensioni - quota 100 da aprile per i privati e da ottobre per gli Statali : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, alla registrazione di Porta a Porta, aggiungendo che anche il reddito di cittadinanza sarà introdotto a …

Quota 100 - la misura potrebbe arrivare con un decreto : previsto un rinvio per gli Statali : Il famigerato meccanismo della Quota 100 potrebbe arrivare con un decreto a parte dopo l'approvazione della nuova Legge di Stabilità 2019. Intanto, l'esecutivo sembra aver confermato la proroga dell'Opzione Donna e del cosiddetto Ape Sociale al fine di dare la possibilità ai lavoratori che difficilmente riescono a maturare i 38 anni di versamenti contributivi di anticipare l'uscita. Il Governo mira alla riduzione del deficit Resta in campo anche ...

Pensioni - la quota 100 si farà anche per i dipendenti Statali : come funzionerà : La trattativa con l'Ue potrebbe modificare la legge di Bilancio e di conseguenza quota 100, la misura sulle Pensioni per avviare il superamento della legge Fornero. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, spiega come funzionerà la quota 100 per i dipendenti statali e sottolinea perché sia necessaria una "finestra più ampia" per loro.Continua a leggere

Pensioni - quota 100 : gli Statali VIA a luglio e finestre mobili per controllare la spesa : Con la trattativa con la Commissione europea incanalata sul binario giusto, il governo ora potrà procedere più speditamente sulle sue due riforme bandiera: la riforma 'quota 100' delle Pensioni e il ...

Quota 100 con clausole di garanzia : tutte le novità per Statali - privati e donne : Non ci saranno graduatorie per la Quota 100 con vantaggi per chi ha maturato requisiti più alti ma saranno introdotte clausole di garanzia per limitare la spesa nel caso di andamento della spesa ...

Quota 100 - per gli Statali prima uscita il 1° ottobre 2019 : Tria: la politica scelga Chi avrà raggiunto 62 anni di età e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2018 potrà andare in pensione il primo aprile del 2019, appena trascorsa la finestra trimestrale. ...

Quota 100 - la bozza : misura sperimentale per 3 anni e assegno non cumulabile. Gli Statali dovranno attendere ottobre : L’accesso alla pensione con la Quota 100, cioè almeno 62 anni di età e 38 di contributi, sarà una misura sperimentale per il triennio 2019-2021. Lo si legge nella bozza del provvedimento di cui dà conto l’Ansa. L’assegno non sarà cumulabile “fino alla maturazione del requisito di vecchiaia” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo a eccezione da quelli derivanti dal lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila ...

Quota 100 - per gli Statali prima uscita il 1° ottobre 2019 : Molte le novità della bozza definitiva sulla previdenza anticipate dall'agenzia Ansa. La più importante riguarda gli Statali e precisa che i lavoratori pubblici che conseguiranno il diritto alla ...

Pensioni - c'è un problema : per la Uil la quota 100 discrimina gli Statali : Sostegno al governo per difendere davanti all'Europa la riforma delle Pensioni, ma la uil pone all'esecutivo alcune...

Statali : il TFS differito fino a 2 anni - ma con quota 100 potrebbe essere anticipato : In pensione con quota 100 nel 2019, questo quanto continuano a ribadire i leader di Movimento 5 Stelle e Lega, cioè i due Vice Premier, Luigi di Maio e Matteo Salvini. La misura, nonostante Bruxelles abbia bocciato la manovra, partirà con un decreto ad hoc probabilmente a gennaio. Una misura di pensione anticipata che troverà terreno fertile anche e soprattutto nel lavoro statale. Per sfruttare la quota 100 infatti, bisogna raggiungere 62 anni ...