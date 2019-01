Blastingnews

: Spoiler spagnoli Il Segreto: scontro finale tra Gonzalo e Fernando - Anthony56776785 : Spoiler spagnoli Il Segreto: scontro finale tra Gonzalo e Fernando - 1supererrore : Che poi nei video si vede Berlino che è morto -sì spoiler ma tanto non vi perdete nulla- ma no acclamiamo questi sp… - Anthony56776785 : Spoiler spagnoli Il Segreto: Julieta abbandona Saul sull’altare -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Lo sceneggiato “Il”, prodotto da Boomerang Tv e scritto da Aurora Guerra, non smette mai di stupire. Negli episodiin onda la prossima settimana, i telespettatori assisteranno al ritorno diCastro. Purtroppo il marito di Maria Castaneda rimarrà per poco nella cittadina di Puente Viejo, precisamente per riabbracciare la figlia Esperanza e il nipote Beltran da poco salvati grazie aMesia. L’ex sacerdote, prima di lasciare per l’ennesima volta il paese in cui è cresciuto, avrà un confronto con il figlio del defunto Olmo che per fortuna avrà un esito positivo.Il: Saul sospetta che Julieta è stata rapita,ringrazia Mesia Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse su “Antena 3” dal 7 all’11 gennaio 2019 annunciano che, dopo essersi risvegliato ,andrà su tutte le furie perché apprenderà che Maria si trova lontano da Puente ...