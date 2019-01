Spal | Viviano alle visite mediche Everton saluta | sogno Kean

Calciomercato Serie A – Colpo Okaka per l’Udinese! Parma vicino a Caceres - visite mediche per Viviano alla Spal : Apre il Calciomercato invernale in Serie A e i club mettono a segno i primi colpi: l’Udinese prende Okaka dal Watford, il Parma è vicinissimo all’acquisto di Caceres, Viviano svolge le visite mediche con la Spal Giovedì 3 gennaio, il conto alla rovescia è finito: il Calciomercato invernale della Serie A apre finalmente i battenti! Non solo le big al centro della scena, ma anche le medio piccole subito molto attive con i primi colpi ...

Spal - visite mediche per Viviano. Everton Luiz in prestito al Salt Lake City : Movimenti in entrata e in uscita, per la Spal, pronta a trovare i rinforzi giusti per blindare quanto prima la salvezza e confermarsi ancora in Serie A. Sempre più vicino l'arrivo di Emiliano Viviano ...

Calciomercato Spal - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Caccia a Caceres - arriva Viviano - mirino su Stepinski : La SPAL ha concluso una discreta prima parte di stagione, il girone d’andata della Serie A può ritenersi soddisfacente per i ferraresi che occupano la 16^ posizione in classifica con 17 punti: +4 sul Bologna, in piena lotta per conquistare la seconda salvezza consecutiva dopo quella sorprendente della passata stagione. Gli emiliani hanno tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo ma potrebbero essere necessari dei rinforzi ...

