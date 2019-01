Soriano e Sansone al Bologna

Mercato Bologna - non solo Soriano e Sansone : nel mirino un difensore e un centrocampista : Il Bologna è una delle società più attive in vista dell’ormai imminente Mercato di gennaio. I felsinei insisteranno con Inzaghi in panchina e gli hanno già dato adeguate garanzie in merito al rafforzamento della squadra per centrare l’obiettivo salvezza. Bigon sembra essere a buon punto per il trasferimento in Emilia di Soriano e Sansone, entrambi di proprietà del Villareal. I due fornirebbero qualità al reparto offensivo, ...