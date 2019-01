Snowboard | nove azzurri convocati per la tappa di parallelo a Bad Gastein

sportfair

: . - Ovindoli - Nove anni fa - Un bel gruppetto di amici per una giornata sulla neve power - Una #GoPro Hero appena… - marcoangeletti_ : . - Ovindoli - Nove anni fa - Un bel gruppetto di amici per una giornata sulla neve power - Una #GoPro Hero appena… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Sette uomini e due donne tra iper ladia Bad: preparazione a Sesto di Pusteria Ultimi giorni di preparazione a Sesto di Pusteria, poi da lì si parte per Bad, in Austria. Il gruppo di Coppa del mondo disi ritroverà insieme al tecnico Meinhard Erlacher e al suo staff nella serata di sabato 5 gennaio nella località altotesina e resterà un paio di giorni per lavorare in vista dello slalome del team event in programma rispettivamente martedì 8 e mercoledì 9.Gli atletidal direttore sportivo Cesare Pisoni sono, sette uomini e due donne: si tratta di Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March, Gabriel Messner, Giulia Gaspari e Nadya Ochner. Nelle prime due tappe di Coppa del mondo, disputate entrambe in Italia, per la Nazionale sono arrivati due ...