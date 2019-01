Slittino | nuovo allenamento a Nova Ponente per gli azzurri | dodici gli atleti convocati

sportfair

(Di venerdì 4 gennaio 2019)della Nazionale si allenano asenza i giovani impegnati in Coppa del mondo juniores Altroper la Nazionale dinaturale che sulla stessa pista aveva svolto anche l’ultimo raduno del 2018. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato: Florian Clara, Stefan Federer, Simone Gaio, Alex Gruber, Matthias Lambacher, Patrick Lambacher, Patrick Pigneter e Mathias Troger per quanto riguarda gli uomini, Greta Pinggera, Evelin Lanthaler, Alexandra Pfattner e Christa Unterholzner tra le donne.La squadra, priva dei giovani che parteciperanno alla seconda tappa consecutiva della Coppa del mondo juniores in programma a Seiseralm, si ritroverà sabato 5 gennaio alle 9 del mattino e si allenerà sotto la guida del tecnico Anton Blasbichler e del suo staff. Si tornerà a gareggiare sabato 12 gennaio a St. ...