Slittino contro albero | muore bimba di 8 anni | la madre è grave Avevano sbagliato

Incidente al Renon - Slittino contro albero Morta bimba di 8 anni - grave la madre. Avevano sbagliato pista|La dinamica : La donna ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro un albero; è stata intubata e portata in elicottero in ospedale a Bolzano. Mamma e figlia avevano imboccato, probabilmente per sbaglio, una pista nera da sci

