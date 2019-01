Skeleton | Coppa del Mondo Altenberg 2019 | Alekander Tretiakov non sbaglia un colpo e

Skeleton - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Elena Nikitina beffa Jacqueline Loelling e prova a staccarla in classifica : La russa Elena Nikitina continua nel suo ottimo avvio di stagione e si aggiudica anche la tappa di Altenberg, in Germania, valevole per la Coppa del Mondo di Skeleton 2019. Dopo il successo all’esordio a Sigulda, la nativa di Mosca ha concesso il bis anche sulla pista tedesca, disputando due discese pressoché perfette e chiudendo con il tempo complessivo di 1:57.42, frutto del 58.59 della prima manche e del 58.83 della seconda. Alle sue ...

Skeleton - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Yun Sungbin e Jacqueline Loelling si rimettono in corsa per il vertice : Dopo la sosta natalizia torna la Coppa del Mondo di Skeleton 2019, con la terza tappa stagionale, ad Altenberg, in Germania. Sulla pista della Sassonia, quindi, gli atleti si metteranno nuovamente alla caccia della prima posizione della classifica generale, in una graduatoria quanto mai serrata. Per quanto riguarda le donne, per esempio, davanti a tutte troviamo la russa Elena Nikitina, vincitrice all’esordio a Sigulda, mentre a ...

Skeleton - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : Jacqueline Loelling si riscatta - la Russia continua a comandare tra gli uomini : La Coppa del Mondo di Skeleton 2018/19 ha fatto tappa in Germania, a Winterberg, in occasione del secondo appuntamento stagionale. Dopo l’esordio di Sigulda, in Lettonia, la pista della Renania Settentrionale ha regalato risposte importanti con prestazioni che iniziano a dare uno scenario più chiaro alle due competizioni. Tra gli uomini, per esempio, la stagione ha preso il via con gli atleti russi decisamente sugli scudi. Dopo il successo ...

Skeleton - Igls accoglie il gruppo azzurro di Coppa Europa : presenti anche alcuni giovani : Al gruppo di Coppa Europa si aggregano anche i giovani, allenamenti ad Igls per tutta la settimana Allenamenti ad Igls, in Austria, per il gruppo di Coppa Europa di Skeleton, al quale si aggregheranno anche alcuni giovani. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato Amedeo Bagnis, Gabriele Marenchino, Francesco Pellicani, Pietro Augusto Drovanti, Sofie Falkensteiner, Alessia Crippa e Alessandra Fumagalli per il periodo che va da ...

Skeleton - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : vince Jacqueline Loelling - ventesima Valentina Margaglio : La parziale delusione di Sigulda è stata ampiamente riscattata. La detentrice della sfera di cristallo, la giovanissima teutonica Jacqueline Loelling, torna alla vittoria nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Skeleton 2018-2019: in casa a Winterberg la beniamina del pubblico non ha rivali, sbaragliata la concorrenza con le avversarie tutte staccatissime. Già all’ottavo successo della carriera, la 23enne, che a febbraio si è laureata ...

Skeleton - Coppa del Mondo Winteberg 2018 : Alexander Tretiakov torna alla vittoria - Schwärzer 23° : Secondo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton al maschile. Dopo il debutto in terra lettone, a Sigulda, si è ripartiti dalla Germania: sul catino di Winterberg torna alla vittoria Alexander Tretiakov, russo campione olimpico nella discussa edizione casalinga di Sochi 2014. Il veterano ha timbrato il miglior tempo nella prima run e si è gestito al meglio nella seconda (miglior parziale anche lì), chiudendo in 1:52.07. ...

Skeleton - Manuel Schwärzer e Valentina Margaglio pronti all’esordio in Coppa del Mondo : Schwärzer e Margaglio a Winterberg, debutto stagionale in Coppa del Mondo per l’altoatesino, la piemontese è all’esordio assoluto Manuel Schwärzer e Valentina Margaglio sono pronti al loro esordio stagionale nella Coppa del Mondo di Skeleton. Dopo aver saltato la tappa inaugurale di Sigulda, in Lettonia, i due atleti di punta della Nazionale parteciperanno alle prossime tre gare in programma, tutte in Germania, a partire da ...

Skeleton - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : Loelling vuol tornare a primeggiare - equilibrio tra gli uomini : Secondo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton 2018-2019. Dopo l’apertura in grande stile in quel di Sigulda, sul durissimo catino lettone che non veniva ormai aggiunto al calendario del massimo circuito internazionale da anni, ci si sposta su un budello molto frequentato come quello di Winteberg. In programma venerdì prima la gara al femminile e poi quella al maschile. Tra gli uomini atteso un equilibrio davvero ...

Skeleton - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : la Russia si esalta con Tregubov e Nikitina : È andata in scena nel week-end in quel di Sigulda (Lettonia) la tappa di apertura per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton. Ad esultare è la Russia che è riuscita ad aggiudicarsi sia la gara al maschile che al femminile. Strepitoso Nikita Tregubov che è riuscito a beffare i due rivali per la sfera di cristallo. Il russo, classe 1995, nonostante una spinta non al pari degli avversari, nella fase di guida del durissimo catino baltico è ...

Skeleton femminile - Coppa del Mondo 2018 Sigulda : Elena Nikita vince nella prima gara - solo quinta Loelling : Va alla campionessa d’Europa Elena Nikitina la prima gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton al femminile: in Lettonia, in quel di Sigulda, davvero molto abile la 26enne nativa di Mosca a sorprendere tutte le avversarie. Quello odierno è il quarto successo nel massimo circuito internazionale per la russa: ben due arrivati nell’autunno dello scorso anno. Record della pista nella prima run per la russa che poi riesce a ...

Skeleton - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Nikita Tregubov parte alla grande e vince davanti a Martins Dukurs e Yun Sungbin : Nikita Tregubov fa suo il primo appuntamento della Coppa del Mondo di Skeleton 2018/19 a Sigulda. Il russo disputa due prove impeccabili, facendo segnare i migliori tempi in entrambe le occasioni, e vince all’esordio stagionale sul budello lettone. Il 23enne nato a Krasnojarsk chiude con 37 centesimi di vantaggio sul padrone di casa Martins Dukurs e 53 sul sudcoreano Yun Sungbin che paga una prima manche con qualche sbavatura di troppo. ...

Skeleton - Coppa del Mondo 2018-2019 : Jacqueline Loelling cerca il tris - Tina Hermann guida la schiera delle sfidanti : Mancano solamente poche ore e la Coppa del Mondo 2018-2019 di Skeleton avrà finalmente il via, con la prima tappa della stagione, a Siglluda, in Lettonia. Sul fronte femminile si tratterà della prima occasione per mettere in discussione la vincitrice della scorsa Coppa di Cristallo, la tedesca Jacqueline Loelling, che mastica ancora amaro per la medaglia d’argento di PyenongChang 2018. Nella scorsa stagione la campionessa classe 1995 ha ...