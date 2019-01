Simona Ventura non è più single Giovanni Terzi | Ci frequentiamo da un mese

Simona Ventura - nuovo amore dopo Gerò Carraro : è il giornalista Giovanni Terzi : Poco tempo dopo la fine della relazione con Gerò Carraro (annunciata e celebrata con tanto di video ricordo sui social), Simona Ventura ha trovato un nuovo amore. Lui è il giornalista Giovanni Terzi, ha 54 anni, ed è il direttore de ilgiornaleoff: la coppia si frequenta da circa un mese e proprio Terzi ha rivelato che è una relazione saltata fuori dal nulla che “Ha lasciato entrambi sorpresi“. Simona Ventura: è sempre ...

The Voice 2019 con Simona Ventura si farà : svelata la data d’inizio : Simona Ventura: confermata la messa in onda di The Voice of Italy 2019 Il neo-direttore di Rai2 ha confermato in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera la messa in onda di The Voice of Italy 2019 con Simona Ventura. La sesta edizione del talent del secondo canale della Tv di Stato, che non ha mai avuto particolare fortuna sia dal punto di vista degli ascolti che discografico, eccezion fatta per Suor Cristina, andrà in onda dal 9 ...

Simona Ventura flirt in corso con Giovanni Terzi : Simona Ventura avrebbe un flirt in corso con il giornalista Giovanni Terzi. E mentre i due festeggiano Capodanno separati con i rispettivi figli,Giovanni Terzi conferma al settimanale “Gente” la relazione: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi”. Dopo i rumors che da giorni si susseguono, finalmente la conferma. “Ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo ...

Ma restano gli enigmi Simona Ventura e Raffaele : Nel gigantesco repackaging di Rai2, che cambia stile e annuncia una voluta complementarietà a Rai1, ci sono due enigmi non proprio secondari. Il primo è naturalmente quello legato a Simona Ventura. L'...

Simona Ventura dopo Gerò arriva Giovanni Terzi : Simona Ventura inizia il nuovo anno con un nuovo amore. dopo l’addio a Gerò Carraro, la Ventura riparte da un noto giornalista Giovanni Terzi. E mentre i due festeggiano Capodanno separati con i rispettivi figli,Giovanni Terzi conferma al settimanale “Gente” la relazione: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi”. dopo i rumors che da giorni si susseguono, ...

Simona Ventura lascia Mediaset per ritornare in Rai e pare abbia un nuovo fidanzato : Nonostante il successo ottenuto alla guida di Temptation Island Vip, Simona Ventura non fa più parte della scuderia Mediaset. Lo ha deciso la stessa conduttrice che dovrebbe fare il suo ritorno in Rai dopo anni di assenza, per condurre la nuova edizione The Voice of Italy. Oltre a ciò negli ultimi giorni il gossip sulla ex moglie di Stefano Bettarini impazza, dato che sembra abbia ritrovato l'amore accanto a un nuovo compagno. Ritorno al passato ...

Simona Ventura non è più single. Giovanni Terzi conferma : “Ci frequentiamo da un mese” : Simona Ventura brinda all’amore. Dopo l’addio a Gerò Carraro, la conduttrice tv riparte da un noto giornalista. E mentre i due festeggiano Capodanno separati con i rispettivi figli, è proprio lui, Giovanni Terzi, 54 anni, a confermare al settimanale Gente la relazione: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena […]

Simona Ventura ritorna in Rai con - forse - The Voice Of Italy : Otto anni dopo, il grande ritorno in Rai . Simona Ventura è stata annunciata in conferenza stampa oggi dal nuovo direttore di Rai Due Carlo Freccero. Una grande sorpresa con un colpo last minute di ...

Simona Ventura innamorata - il nuovo fidanzato è Giovanni Terzi : Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati e come Leggo.it hanno dato l?annuncio attraverso un video sui social. Dalla fine della relazione naturalmente con la Ventura single molti...

Simona Ventura innamorata - ecco il fidanzato Giovanni Terzi : «Da un mese. Storia appena sbocciata che ci ha lasciato sorpresi» : Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati e come Leggo.it hanno dato l?annuncio attraverso un video sui social. Dalla fine della relazione naturalmente con la Ventura single molti...

Simona Ventura - Giovanni Terzi conferma : “Ci frequentiamo da un mese” : Dopo i rumor delle scorse settimane, la conferma ufficiale. Simona Ventura, pronta a tornare in Rai grazie a Carlo Freccero, non è più single. Ad annunciarlo il giornalista Giovanni Terzi, intercettato da Gente. prosegui la letturaSimona Ventura, Giovanni Terzi conferma: “Ci frequentiamo da un mese” pubblicato su Gossipblog.it 03 gennaio 2019 18:34.

Simona Ventura - il nuovo compagno è Giovanni Terzi : il giornalista conferma la relazione : Anno nuovo e amore nuovo per Simona Ventura. Dopo i vari rumors degli ultimi periodi, è Giovanni Terzi a confermare la relazione con la bella conduttrice cinquantatreenne. I due si conoscono da tanti anni e sono amici di vecchia data, ma si frequentano solamente da poco tempo. "Io e Simona ci stiamo frequentando da un mese. E' un amore appena nato che ci ha lasciato entrambi sorpresi", ha dichiarato Terzi rilasciando un'intervista ai microfoni ...

'The Voice' a Simona Ventura? Freccero : "E' la numero uno - ma non abbiamo lo studio" : Il direttore di Rai2: "Un problema che risolverò io". E intanto la conduttrice dà il suo addio a Mediaset

Simona Ventura - il nuovo fidanzato è Giovanni Terzi : il giornalista conferma : Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno insieme nuovo amore per Simona Ventura. Dopo i gossip degli ultimi giorni è Giovanni Terzi a confermare la liason con la bionda conduttrice. Super Simo e il giornalista, spesso opinionista in tv, si frequentano da qualche settimana anche se sono amici di vecchia data. “Io e Simona Ventura ci frequentiamo […] L'articolo Simona Ventura, il nuovo fidanzato è Giovanni Terzi: il giornalista conferma ...