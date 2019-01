Simona Ventura dopo Gerò arriva Giovanni Terzi

people24.myblog

(Di venerdì 4 gennaio 2019)inizia il nuovo anno con un nuovo amore.l’addio aCarraro, lariparte da un noto giornalista. E mentre i due festeggiano Capodanno separati con i rispettivi figli,conferma al settimanale “Gente” la relazione: “Io eci frequentiamo da un mese. È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi”.i rumors che da giorni si susseguono, finalmente la conferma. “Ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo guardati in modo diverso. Stiamo a vedere come questa storia si svilupperà, intanto è molto bella e promettente” ha detto. “Vorrei precisare, però, che il nostro legame non c’entra con la rottura diCarraro. Intanto i due hanno trascorso lontani le festività. Laè partita per Sharm con i tre figli, il giornalista ha iniziato il nuovo anno ...