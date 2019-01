Sicurezza | Di Maio richiama all' ordine M5s | dai sindaci solo una boutade

Decreto Sicurezza - Di Maio : “Disagio nella maggioranza? M5s è a favore”. E ai sindaci : “Nessuna competenza su porti” : “Se c’è qualcuno che si sente a disagio, si ricordi che ha votato il Decreto Sicurezza perché fa parte di una maggioranza, che ha sostenuto questo provvedimento”. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, da Alleghe, nel Bellunese, rispondendo alle domande dei cronisti sulla polemica innescata da alcuni sindaci contrari al provvedimento che porta la firma dell’alleato Matteo Salvini. Il ministro del Lavoro invita i parlamentari ...

Sindaci contro il dl Sicurezza - Di Maio : " A sinistra stanno messi male" : 'Penso che la loro sia solo campagna elettorale, i Sindaci vogliono sentirsi di sinistra con queste cose. Pensate come stanno messi male'. Il ministro del Lavoro Di Maio commenta così l'opposizione ...

M5s - a Roma sì alla mozione contro il decreto Sicurezza : schiaffo a Salvini con il consenso di Di Maio : Altro agguato grillino al decreto Sicurezza, convertito in legge dal Parlamento in via definitiva lo scorso mercoledì e poi firmato da Sergio Mattarella . Lo schiaffo a Matteo Salvini arriva da Roma, ...

Giovanni Maiolo - direttore dello Sprar di Gioiosa Ionica : "Surawa non è vittima del dl Sicurezza. Stava solo organizzando il suo futuro" : "La notizia l'ho saputa da un giornalista, che mi ha chiamato ieri mattina. Per quanto riguarda la famiglia, se vorrà il rimpatrio della salma noi come Recosol saremo disponibili a sostenere totalmente le spese del rimpatrio. Visto che non possiamo fare null'altro, cerchiamo almeno di sostenere la famiglia". Giovanni Maiolo è il rappresentante della Rete dei Comuni Solidali (ReCoSol) che dirige lo Sprar di Gioiosa Ionica, e mastica ...

Il monologo di Crozza : “Di Maio non ha fatto nulla di male e mi fa tenerezza. Ma non Salvini : col dl Sicurezza coccola i fascisti” : Il monologo di Maurizio Crozza, nel corso di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, è dedicato al decreto Sicurezza e alle sue incongruenze: “Se non sai l’italiano, non puoi vivere qui. Sacrosanto. Ecco Salvini con una norma così, sai quanti dei tuoi deputati perderebbero la cittadinanza?”. L’artista genovese ha poi aggiunto: “L’Anpi è contro. E io tendo a fidarmi più di chi ha ...

Dl Sicurezza - Di Maio : “Assenza Fico? Sapevamo della sua contrarietà. Lui rispettoso della volontà del Parlamento” : “Che Roberto Fico non fosse d’accordo con il decreto Sicurezza lo Sapevamo e apprezzo molto il fatto che da Presidente della Camera abbia aspettato l’approvazione definitiva per poi dichiarare la sua contrarietà pubblicamente. Così fa un presidente della Camera che non è d’accordo ma rispetta la volontà del Parlamento”. Queste le parole del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine di un evento al ...

Di Maio - Fico : “Fango contro di lui - ha la mia solidarieta`”. E replica a Salvini : “Dl Sicurezza? Io li leggo i provvedimenti” : “È chiaro che l’ho letto. Io leggo i provvedimenti”. Dopo le sue critiche al decreto Sicurezza, passato in via definitiva dopo l’approvazione alla Camera, e la replica del ministro Salvini (“Ma l’ha letto?”, ndr), il presidente della Camera Roberto Fico è tornato sul caso a margine di un convegno all’ Accademia dei Lincei, per rivendicare come le sue critiche al provvedimento siano di merito. Ma ...

Dl Sicurezza - il Governo pone la fiducia : lunedì il voto alla Camera. Di Maio : “È solo per una questione di tempi” : lunedì pomeriggio il Governo porrà la questione di fiducia sul decreto Sicurezza. “È per una questione di tempi. È un decreto che scade. Se dovesse fare tutto l’iter potrebbe slittare. È stato profondamente migliorato”, ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Piazzapulita su La7. Secondo quanto si apprende in ambienti di Montecitorio, la maggioranza ha deciso di blindare il testo per tagliare la discussione generale e ...

Di Maio tranquillizza Salvini sul Decreto Sicurezza : “Noi siamo leali - Salvini stia tranquillo” : Di Maio ha sentito la frecciatina di Salvini sul Decreto Sicurezza e lo ha stoppato immediatamente: “Noi leali” messaggio per il Leader della Lega e della fronda dei 18 deputati M5s, che chiedono di cambiare il testo alla Camera “Il dl Sicurezza serve al Paese e passerà entro il 3 dicembre o salta tutto e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier ...