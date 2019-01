agi

: RT @Agenzia_Italia: Sicurezza, cardinale #Bagnasco: 'L'obiezione di coscienza è un principio riconosciuto' - BiscardiAngelo : RT @Agenzia_Italia: Sicurezza, cardinale #Bagnasco: 'L'obiezione di coscienza è un principio riconosciuto' - Agenzia_Italia : Sicurezza, cardinale #Bagnasco: 'L'obiezione di coscienza è un principio riconosciuto' - fisco24_info : Sicurezza: cardinale Bagnasco, l'obiezione di coscienza è un principio riconosciuto: L'obiezione di coscienza è un… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) L'diè unche viene, perché ci sono dei temi che richiedono giudizi di. Con queste parole, ilAngeloè intervenuto sulle polemiche relative alla leggeche in questi giorni oppone un vasto numero di sindaci al ministro dell'Interno Salvini."Nessuno vuole essere sovversivo ma ci sono dei problemi - ha detto l'arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei, a margine della Messa celebrata per i giostrai ed i circensi presenti nel periodo delle festività natalizie in città - che richiedono anche dei giudizi di". I sindaci, ha aggiunto, dovranno prendere le loro decisioni, "verificarle ai livelli giusti e, comunque, l'diè unche viene, mi pare. ...