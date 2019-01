Shenzhen Open - Sharapova si ritira : ANSA, - ROMA, 4 GEN - Esordio stagionale negativo per la tennista russa Maria Sharapova che, al torneo in corso sul cemento di Shenzhen , in Cina, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione ...

Tennis - Shenzhen Open – Tutto pronto per il rientro di Maria Sharapova : “non mi sentirò in grandi condizioni - ma sono eccitata” : Maria Sharapova pronta al grande rientro a Shenzhen: le parole della Tennista russa dopo il problema alla spalla che l’ha tenuta lontana dal campo da settembre Maria Sharapova è pronta a tornare in campo. Comincia in Cina, allo ‘Shenzhen Open’, torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi che si disputa sul cemento di Shenzhen, il 2019 della Tennista russa, attualmente numero 29 del ranking ...