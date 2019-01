Se il genitore precario considera il figlio un investimento economico

wired

(Di venerdì 4 gennaio 2019)Arriva un messaggio WhatsApp alle undici di sera. È la mamma di Giulio che chiede aiuto: “Scusate, qualcuno può mandarmi la foto della pagina di italiano per domani? Oggi non ce l’abbiamo proprio fatta: prima inglese, poi piscina, abbiamo finito tardi e Giulio si è praticamente addormentato davanti alla cena. Se mi aiutate, per questa volta glieli faccio io”. Open day della scuola dell’infanzia, alcune domande: “Nelle classi si fa inglese? Avviate corsi di pre-coding? È un problema se due giorni a settimana prendo prima mioper portarlo ad equitazione? Si può venirlo a prendere prima della mensa e riportarlo nel pomeriggio? Altrimenti non mangia niente”. Fuori da una scuola primaria: “ Sono a metà della Terza e ancora non hanno studiato gli egizi. Ma mio nipote, nell’altra sezione, ha già fatto preistoria, egizi, sumeri e fenici. A noi ci è capitata la maestra ...