SCUOLA Formazione degli insegnanti | quanto conta la qualità dei formatori

Alternanza SCUOLA lavoro a Ragusa : istruzione formazione per lavoro : Alternanza scuola-lavoro a Ragusa. La giunta municipale approva il protocollo d’intesa che sottoscriveranno Comune ed Ufficio Scolastico provinciale

Concorsi SCUOLA 2019 - come cambia il reclutamento e la formazione iniziale : Con la legge di Bilancio 2019 sono state apportate alcune rilevanti modifiche al d. lgs 59/2017 sul FIT, disciplinante il reclutamento della scuola secondaria. Tra le principali novità, vi è quella di un unico concorso aperto a chi possiede i requisiti di accesso elencati nei successivi paragrafi. I docenti con tre anni di servizio, dunque, non avranno più un concorso riservato a parte. Di seguito, una guida sul nuovo percorso per il ...

SCUOLA umbra amministrazione pubblica - bilancio 2018 più che positivo : 20mila partecipanti e 18mila ore di alta formazione : ... dell'impegno profuso da dipendenti e collaboratori della scuola e della levatura del personale docente proveniente dal mondo accademico e delle professioni, dal Ministero dell'Economia e delle ...

Lega - presentata a Napoli la SCUOLA di formazione : Per Cantalamessa è importante che torni al politica, con le sue funzioni 'come sono state immaginate dai padri Costituenti' auspicando, infine, che Napoli e la Campania possano tornare ad avere un ...

Vietri sul Mare - la prima SCUOLA di formazione sull'arte della ceramica : ... rappresenta anche uno strumento fondamentale per la conservazione, la valorizzazione, e la promozione del patrimonio storico-culturale nonché uno straordinario volano per la stessa economia del ...

Sequestra 20 studenti in SCUOLA di formazione a Fiuggi - blitz libera gli ostaggi : Paura negli uffici di formazione del lavoro della Regione Lazio a Fiuggi, nel Frusinate: alle 8,30 un 28enne con problemi psichici ha aggredito il direttore dell’istituto e lo ha trascinato all’interno di un'aula in cui si trovavano 20 studenti. L'uomo, in evidente stato di alterazione e senza armi, ha strattonato una studentessa e ha ordinato agli altri di non muoversi. A liberarli è ...

A Milano nasce Scholé - SCUOLA di formazione umana per contrastare la povertà educativa minorile : (Questo post è a cura di Don Giovanni Salatino)Quando nel 2013 mi fu chiesto di lasciare una periferia per spostarmi in un'altra non avrei mai immaginato quanto a Milano pochi chilometri, traslati idealmente su una scala sociale, si moltiplichino a dismisura.Gratosoglio nella sua parte sud, composto esclusivamente di case a edilizia popolare, mi è sembrato fin dall'inizio un quartiere sprofondato a migliaia di chilometri dal centro ...