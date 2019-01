Scontri a Milano | Da Ros 3 ore con i pm Confermate le accuse al Rosso

Scontri a Milano - Da Ros interrogato dai pm. Il legale : "Ha nuovi dettagli" : iniziato da poco all'interno del carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio di fronte ai pm di Luca Da Ros, uno dei quattro arrestati nell'inchiesta sugli Scontri tra ultrà del 26 dicembre prima ...

Scontri di Milano : individuato l'ultrà del Napoli che investì e uccise Davide Belardinelli : A Napoli è stata sequestrata un'auto intestata al padre del ragazzo che aveva preso parte alla gigantesca rissa e verificatasi lontano dallo stadio di San Siro -

**Calcio : Scontri Milano - ipotesi Belardinelli investito da due auto** : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Daniele Belardinelli, l'ultrà nerazzurro rimasto ucciso negli scontri avvenuti a Milano il 26 dicembre scorso, prima della partita Inter-Napoli, potrebbe essere stato investito da due auto. Questa l'ipotesi al vaglio degli inquirenti e sulla quale il gip Guido Salvini ha

Scontri Milano : arrestato capo ultras Inter sentito sabato : Marco Piovella, uno dei capi degli ultras dell'Inter, e' stato arrestato in relazione agli Scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli. Il nome di Piovella era stato fatto nei giorni scorsi da Luca Da Ros, uno dei tre tifosi arrestati, come l'organizzatore del raid contro la colonna di tifosi napoletani, nel corso del quale era morto Daniele Berardinelli, investito da un auto di cui si cerca ancora il guidatore. Lo ...

**Calcio : Scontri Milano - arrestato leader curva Inter** : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - E' stato arrestato il capo ultrà dell'Inter Marco Piovella, il cui nome era stato indicato da uno dei tre arrestati a seguito degli scontri tra tifosi avvenuti lo scorso 26 dicembre a Milano prima della partita Inter-Napoli. Secondo quanto riferisce all'Adnkronos il suo

Milano - Scontri prima di Inter-Napoli : i tre ultrà restano in carcere. Il gip : «Azione in stile militare» : restano in carcere Luca Da Ros, 21 anni, e i 31enni Francesco Baj e Simone Tira, i tifosi nerazzurri arrestati per il blitz contro gli ultrà partenopei. Lo ha deciso il giudice Guido Salvini: «pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato»

Gli Scontri con mazze e catene e l'investimento del tifoso nerazzurro : cosa è successo a Milano prima di Inter-Napoli : Il questore di Milano, Marcello Cadorna, l'ha definita "un'azione squadristica ignobile". Erano le 19.30 circa, mancava un'ora all'inizio della partita tra Inter e Napoli quando, a un paio di chilometri dallo stadio Meazza, sono partiti gli scontri tra ultras. I tafferugli hanno avuto una conclusione tragica: un tifoso dell'Inter, Daniele Belardinelli, di 35 anni, è stato investito. Trasportato in ospedale in codice rosso è morto ...

Inter-Napoli : morto tifoso investito negli Scontri prepartita. Tre arresti. Questore Milano : azione squadristica : La vittima è Daniele Belardinelli, 35 anni, sostenitore interista proprio come i tre fermati, accusati di rissa e lesioni. il Questore di Milano ha chieto la chiusura della curva nerazzurra per 5 ...

Scontri Inter-Napoli - l’annuncio del Questore di Milano : in arrivo provvedimenti durissimi : Shock nelle ultime ore, un tifosi dell’Inter è morto in seguito agli Scontri in occasione della gara di campionato contro il Napoli. In arrivo provvedimenti durissimi, ecco le importanti dichiarazioni da parte del Questore di Milano Marcello Cardona: “Scontri a 2 km dallo stadio, la Digos sta accertando la dinamica. Situazione tragica e inaccettabile. Chiederò la chiusura della curva dell’Inter fino al 31 marzo e il ...