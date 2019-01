Sci di fondo | Tour de Ski 2019 Domani scatta la volata finale | l’Italia sogna con

Sci di fondo - Tour de Ski Val di Fiemme 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Gran finale per il Tour de Ski, che ritorna in Italia per le ultime due tappe: in Val di Fiemme ci saranno le mass start in tecnica classica di 10 km per le donne e di 15 km per gli uomini sabato 5 e le scalate al Cermis, definite “final climb”, di 9 km in tecnica libera nel giorno dell’Epifania, domenica 6. Grande attesa per il nostro Francesco De Fabiani che, dopo il ritiro annunciato dal norvegese Sindre Skar, è salito al ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Alexander Bolshunov tiene la vetta ma Emil Iversen lo insidia : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg allunga su Therese Johaug e prende la vetta : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Francesco De Fabiani in rampa di lancio - gli altri azzurri a ridosso della zona punti : Il Tour de Ski ha esaurito anche le tappe tedesche ed ora si appresta a ritornare in Italia, con le due tappe conclusive in Val di Fiemme, che culmineranno domenica con la temibile scalata al Cermis. In casa azzurra fa sorridere il sesto posto attuale di Francesco De Fabiani, che potrebbe anche migliorare dopo la 10 km mass start in tecnica classica prevista sabato. La classifica generale maschile sembra essere affare ristretto al norvegese ...

Sci di fondo – Tour de Ski : l’azzurra Ganz ancora in zona punti - Oestberg trionfa ancora ad Oberstdorf : Tour de Ski, la giovane Caterina Ganz finisce di nuovo in zona punti: 28esima nell’inseguimento di Oberstdorf. Oestberg trionfa ancora Stavolta non c’è stata storia. Forte di un vantaggio di 24 secondi su Natalia Nepryaeva e di oltre un minuto sulle altre big, Ingvild Flugstad Oestberg ha dominato l’inseguimento femminile di Oberstdorf, restando al comando più o meno con lo stesso gap, leggermente migliorato, ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani : “Buone sensazioni - sto bene fisicamente. Ora la Val di Fiemme” : Francesco De Fabiani si è ben comportato nella gara a inseguimento di Oberstdorf, quinta tappa del Tour de Ski 2019 di sci di fondo. L’azzurro, ieri capace di conquistare un eccellente secondo posto nella 15 km, si è difeso egregiamente e ha concluso in sesta posizione, stessa piazza che occupa anche in classifica generale con uno sguardo verso il podio del prestigioso circuito itinerante. L’azzurro ora si lancia verso i due ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val di Fiemme 2019 : programma - orari e tv. Il calendario delle gare : Il Tour de Ski 2019 si concluderà in Val di Fiemme con le ultime due tappe previste nel weekend del 5-6 gennaio. Il circuito di sci di fondo, incominciato a Dobbiaco lo scorso 29 dicembre, giungerà al termine sulle nevi italiane in una delle località di riferimento per questo sport. Il programma è spietato: sabato 5 gennaio andranno in scena 10 km e 15 km in tecnica classica, poi il giorno successivo (domenica 6 gennaio, Epifania) spazio alla ...

Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 : Oestberg domina l’inseguimento e laScia Nepryaeva a mezzo minuto. Ganz 28a - Pellegrini 31a : Continua ad essere nel segno di Ingvild Flugstad Oestberg questa edizione del Tour de Ski. La norvegese domina nella prova a inseguimento, guidata dal primo all’ultimo metro e conclusa senza nessuna difficoltà, lasciando la russa Natalia Nepryaeva a 30″4 e guadagnando ancora sia nella classifica dell’evento a tappe che in quella generale di Coppa del Mondo (+52 su Therese Johaug). Terzo posto per Jessica “Jessie” ...

Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 : Oestberg domina l’inseguimento e laScia Nepryaeva a mezzo minuto. Ganz 28a - Pellegrini 31a : Continua ad essere nel segno di Ingvild Flugstad Oestberg questa edizione del Tour de Ski. La norvegese domina nella prova a inseguimento, guidata dal primo all’ultimo metro e conclusa senza nessuna difficoltà, lasciando la russa Natalia Nepryaeva a 30″4 e guadagnando ancora sia nella classifica dell’evento a tappe che in quella generale di Coppa del Mondo (+52 su Therese Johaug). Terzo posto per Jessica “Jessie” ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 in DIRETTA : il giorno delle pursuit - Klaebo brucia Ustiugov. De Fabiani ottimo sesto! Oestberg domina ed aumenta il vantaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Tour de Ski: a Oberstdorf, in Germania, dopo le mass start di ieri, oggi sono infatti in programma le prime gare pursuit della rassegna. Si inizierà con la 15 km maschile alle ore 13.05 e poi sarà la volta della 10 km femminile alle ore 15.15. Entrambe le gare saranno in tecnica libera. Sicuramente tutte le aspettative e le speranze italiane sono riposte in Francesco De ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 in DIRETTA : il giorno delle pursuit - Klaebo brucia Ustiugov. De Fabiani ottimo sesto! Tocca ora alle donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Tour de Ski: a Oberstdorf, in Germania, dopo le mass start di ieri, oggi sono infatti in programma le prime gare pursuit della rassegna. Si inizierà con la 15 km maschile alle ore 13.05 e poi sarà la volta della 10 km femminile alle ore 15.15. Entrambe le gare saranno in tecnica libera. Sicuramente tutte le aspettative e le speranze italiane sono riposte in Francesco De ...

Sci di fondo - De Fabiani 6° nell’inseguimento di Oberstdorf : Sci di fondo, Francesco De Fabiani si conferma ad alto livello in quel di Oberstdorf, nella quinta tappa del Tour de Ski Non è solo una questione di pista o di tecnica preferita. L’inseguimento di Oberstdorf, quinta tappa del Tour de Ski, conferma la crescita di Francesco De Fabiani, un atleta in grande condizione e al momento proiettato verso l’élite mondiale del fondo. Partito ottavo con due minuti netti di ritardo da ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Alexander Bolshunov tiene la vetta ma Emil Iversen lo insidia : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sage Scivola in fondo al mercato di Londra : Retrocede molto Sage , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,30%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sage evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...