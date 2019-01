Sci alpino | Coppa del Mondo Zagabria 2019 | chi sarà la regina tra Mikaela Shiffrin e

Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 : programma - orari e tv. Date e calendario del fine settimana in Croazia : Dopo il consueto benvenuto all’anno nuovo, rappresentato dal City Event di Oslo disputatosi a Capodanno, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si trasferisce immediatamente in Croazia per i due Slalom di Zagabria. Sulla pista Crveni Spust gli atleti saranno impegnati in una due-giorni dedicata ai pali stretti, con la donne che saranno di scena nella giornata di sabato 5 gennaio, mentre gli uomini saranno protagonisti domenica 6. Come ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher in testa - Dominik Paris è sesto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in vetta davanti a Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - la FIS dà l’ok per le gare ad Adelboden : confermati gigante e slalom della prossima settimana : Il sopralluogo della FIS ha dato esito positivo: le gare della Coppa del Mondo maschile di sci alpino previste per sabato 12 (slalom gigante) e domenica 13 (slalom speciale) ad Adelboden si disputeranno regolarmente. Entrambe le prove tecniche hanno in programma le due manche allo stesso orario: prima discesa alle ore 10.30, seconda alle 13.30. Dopo la gara di Capodanno ad Oslo e il prossimo fine settimana a Zagabria, la località svizzera ...

Sci alpino - Sette azzurri del gruppo C della Nazionale convocati per l'allenamento in Val di Fassa : Anche il gruppo C maschile in Val di Fassa: convocati in Sette, si alleneranno da venerdì 4 a lunedì 7 Sette atleti del gruppo C della Nazionale di sci alpino sono stati convocati dal direttore ...

Sci alpino - Italia a caccia di conferme nello slalom di Zagabria. Razzoli e Moelgg per scalare la classifica - nuova sfida per Alex Vinatzer : Dopo il City Event di Oslo del giorno di Capodanno, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 torna subito in pista in vista dello slalom di Zagabria, in Croazia, di domenica. Si torna a gareggiare tra i pali stretti dopo l’incredibile gara di Madonna di Campiglio, che ha visto le uscite di scena di “Sua Maestà” Marcel Hirscher e del norvegese Henrik Kristoffersen, lasciano campo libero allo svizzero Daniel Yule ed agli austriaci ...

Sci alpino – Sette azzurri del gruppo C della Nazionale convocati per l’allenamento in Val di Fassa : Anche il gruppo C maschile in Val di Fassa: convocati in Sette, si alleneranno da venerdì 4 a lunedì 7 Sette atleti del gruppo C della Nazionale di sci alpino sono stati convocati dal direttore sportivo Massimo Rinaldi per un raduno in Val di Fassa, dove si stanno allenando anche le atlete del gruppo discipline tecniche di Coppa Europa e quelle della squadra C femminile. Si tratta di Fabiano Canclini, Pietro Canzio, Matteo ...

Sci alpino – Coppa del Mondo maschile : controllo positivo ad Adelboden - confermati gigante e slalom : controllo positivo ad Adelboden: confermati il gigante e lo slalom della Coppa del Mondo maschile del 12 e e del 13 gennaio La FIS ha dato l’ok per Adelboden. Il controllo effettuato nei giorni scorsi dalla federazione internazionale sulla neve dello storico impianto svizzero ha dato esito positivo, per cui le gare programmate a inizio stagione saranno regolarmente disputate. Si tratta del gigante e dello slalom della Coppa del ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher in testa - Dominik Paris è sesto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in vetta davanti a Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - i convocati dell’Italia per lo slalom di Zagabria : presenti Razzoli e Vinatzer - c’è anche Riccardo Tonetti : Saranno sei gli azzurri in gara nello slalom speciale valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che si disputerà a Zagabria, in Croazia, nel giorno dell’Epifania. Nella località balcanica l’Italia vanta due successi, firmati da Giuliano Razzoli e Manfed Moelgg, che daranno al cancelletto di partenza anche domenica. Assieme a loro gli altri quattro italiani in gara saranno Fabian Bacher, Stefano Gross, Riccardo Tonetti ed Alex ...

Sci alpino - definita la formazione italiana per lo slalom femminile di Zagabria : assente Federica Brignone : Irene Curtoni, Chiara Costazza e Lara Della Mea parteciperanno allo slalom di Zagabria, faranno il loro esordio in Coppa del mondo le giovani Anita Gulli e Marta Rossetti Due cambiamenti rispetto a Semmering nella squadra femminile di slalom che gareggerà a Zagabria sabato 5 gennaio. Al posto della rinunciataria Martina Peterlini (dolorante ad una spalla) ci sarà Anita Gulli, ventenne piemontese dell’Esercito che fa parte del gruppo ...

Sci alpino - sei gli azzurri convocati per lo slalom maschile di Zagabria : esordio stagionale per Tonetti : Sei azzurri per lo slalom maschile di Zagabria: con Bacher, Gross, Moelgg, Razzoli e Vinatzer ci sarà l’esordio stagionale nella disciplina per Tonetti L’Italia avrà sei rappresentanti nello slalom maschile di Coppa del mondo che si disputerà a Zagabria domenica 6 gennaio (prima manche ore 12:15, seconda ore 15:30, diretta tv Eurosport 1 e Raisport): il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato Fabian Bacher, Stefano ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia nello slalom di Zagabria. Dolci ricordi per Giuliano Razzoli : Anche se è entrato nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino solamente dal 2008, lo slalom di Zagabria è già divenuto un classico del Circo Bianco. I colori italiani hanno sventolato sul gradino più alto del podio in due occasioni, con Giuliano Razzoli e Manfred Moelgg. Il primo successo di un nostro atleta, infatti, arrivò il 6 gennaio 2010, proprio con l’oro olimpico di Vancouver 2010 che diede il via ad una doppietta precedendo ...