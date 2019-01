Sci alpino – Coppa del Mondo femminile - le opinioni delle azzurre prima del quinto slalom a Zagabria : Della Mea: “a Zagabria sarà difficile confermarsi”. Gulli: “pensavo di riposare qualche giorno…”. Rossetti: “dall’atletica allo sci, un bel salto” quinto slalom della stagione di Coppa del Mondo femminile dopo Levi, Killington, Courchevel e Semmering, stavolta è il turno della collina di Sljeme, alle porte di Zagabria, dove sabato va in scena la prima manche alle ore 13 e la seconda alle ore ...

Sci alpino - a Zagabria ci saranno anche Lara Della Mea - Marta Rossetti e Anita Gulli. Le dichiarazioni della vigilia : A Zagabria torna in scena lo slalom speciale per quanto concerne la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e l’Italia schiera tre ragazze della squadra di Coppa Europa: si tratta di Lara della Mea, Marta Rossetti e Anita Gulli, che andranno ad affiancare Irene Curtoni e Chiara Costazza. Le tre giovani hanno parlato al sito FISI. della Mea ha centrato già un sedicesimo posto in quel di Semmering, consentendo all’Italia di schierare ...

Sci alpino - Giuliano Razzoli : “Ai Mondiali l’Italia maschile può salire sul podio in slalom e discesa. Vorrei essere competitivo fino a Cortina 2021” : Giuliano Razzoli, campione olimpico nello slalom speciale a Vancouver 2010, ha rilasciato un’intervista all’ANSA, nel quale ha parlato del futuro prossimo dello sci alpino italiano, guardando ai Mondiali e alle prossime stagioni di Coppa del Mondo. L’emiliano classe 1984 si attende grandi cose dalla prossima rassegna iridata dalla squadra maschile. L’azzurro ha parlato prima degli obiettivi personali: “Tornare sul ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : la FIS conferma le gare. In programma combinata - discesa e slalom maschili : Dopo l’ok ad Adelboden, la FIS dà il via libera anche alle gare di Wengen, dove da venerdì 18 a domenica 20 gennaio si svolgeranno tre prove valide per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Il controllo dei tecnici della federazione internazionale è stato positivo e viene quindi confermato il programma che prevede venerdì 18 la combinata (ore 10.30 discesa e 14.00 slalom), sabato 19 la discesa libera alle ore 12.30 e domenica 20 lo slalom ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019 : Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen per il riscatto - ma gli avversari non mancheranno : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019, dopo il City Event di Oslo di Capodanno, si sposta in Croazia per l’ormai tradizionale slalom di Zagabria. Inizia, dunque, il lungo avvicinamento che ci porterà ai Mondiali di Are nel mese di febbraio, con gli atleti che andranno a dividersi tra i punti valevoli per la classifica generale e l’affinamento della condizione in vista della kermesse iridata. La gara di domenica avrà grande rilevanza, ...

Sci alpino - confermato il week-end di Wengen : controllo positivo della Federazione Internazionale : Arriva anche il sì per Wengen: dal 18 al 20 gennaio di terranno combinata, discesa e slalom della Coppa del mondo maschile Dopo il sì per Adelboden, arriva anche quello per Wengen. confermato, dunque, il lungo weekend di gare che va da venerdì 18 a domenica 20 gennaio dopo il controllo positivo da parte della FIS. In quei giorni si terranno tre prove in tre discipline diverse valide per la Coppa del mondo maschile: si comincerà con la ...

Sci alpino : Lindsey Vonn pronta a rientrare a St. Anton o a Cortina nei weekend dedicati alla velocità : Il periodo buio per Lindsey Vonn sembra alle spalle e l’americana è pronta a tornare, come viene riportato sulla Gazzetta dello Sport. Vonn, procuratasi un’iperestensione e uno stiramento ad un legamento del ginocchio sinistro in allenamento il 19 novembre scorso a Copper Mountain (Stati Uniti), sarà già in pista il 12 e il 13 gennaio a St. Anton (Austria) oppure in Italia a Cortina (Italia) per le gare dal 19 al 20 gennaio, valide ...

Sci alpino - si allunga il recupero di Sofia Goggia. Il malleolo fa ancora male - gare di Cortina a rischio : Sofia Goggia, dall’ottobre scorso, è alle prese con il delicato recupero da un infortunio. La campionessa olimpica di discesa libera era infatti caduta a Hintertux durante un allenamento di gigante, procurandosi la frattura del malleolo destro. Nei piani iniziali la bergamasca contava di poter rientrare in gara nelle tappe di Coppa del Mondo di Cortina d’Ampezzo, in programma dal 17 al 20 gennaio, trampolino di lancio ideale verso i ...

Sci alpino – Lindsey Vonn ritrova il sorriso - la statunitense pronta a gareggiare : “saprete presto le novità” : Lindsey Vonn torna a gareggiare? Il post social che fa sognare i fan dopo l’infortunio dello scorso novembre Lindsey Vonn è pronta a tornare a gareggiare? Periodo complicato per la sciatrice statunitese: la Vonn, che tempo fa aveva dichiarato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione prima del ritiro, non ha ancora partecipato ad una gara di Coppa del Mondo a causa di un infortunio procuratosi lo scorso novembre durante un ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019 : chi sarà la regina tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova? : Chi sarà la “regina della neve”? Chi, quindi, si aggiudicherà lo slalom di Zagabria soprannominato proprio “Snow Queen Trophy”? Sulla carta lo speciale sulle nevi croate sembra un discorso a due tra la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin, e la slovacca Petra Vlhova, vincitrice del City Event di Oslo. La statunitense sta facendo segnare record su record, con 1114 punti già in cascina nella graduatoria generale, ...

Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 : programma - orari e tv. Date e calendario del fine settimana in Croazia : Dopo il consueto benvenuto all’anno nuovo, rappresentato dal City Event di Oslo disputatosi a Capodanno, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si trasferisce immediatamente in Croazia per i due Slalom di Zagabria. Sulla pista Crveni Spust gli atleti saranno impegnati in una due-giorni dedicata ai pali stretti, con la donne che saranno di scena nella giornata di sabato 5 gennaio, mentre gli uomini saranno protagonisti domenica 6. Come ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher in testa - Dominik Paris è sesto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...