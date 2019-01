Sanzioni per inadempienze a varie società del trasporto ferroviario

Multe - da quest'anno Sanzioni più salate per chi viola il Codice della Strada : Novità in arrivo per tutti gli automobilisti italiani. Con l'entrata del 2019, come in ogni anno dispari, è arrivato l’adeguamento biennale all'inflazione per le Multe Stradali. Le sanzioni saranno adesso più costose non a causa di un provvedimento dell’esecutivo, ma per via dell'adeguato calcolato in base alle statistiche Istat sui prezzi al consumo. Entrando nel dettaglio, le Multe hanno subito un innalzamento del 2,2% e gli importi per le ...

Brindisi di fine anno e tasso alcolemico - ecco le tabelle per non rischiare Sanzioni alla guida [GALLERY] : 1/5 ...

Roberto Fico chiede "il Var" ai questori per le Sanzioni disciplinari dopo la bagarre alla Camera : "Gentili questori, vi chiedo di voler procedere all'esame degli episodi accaduti nel corso delle sedute dell'assemblea in cui si è svolto l'esame del disegno di legge di bilancio, per poterne valutare la rilevanza sotto il profilo disciplinare di cui all'articolo 60, comma 3, del Regolamento della Camera". È quanto si legge in una lettera del presidente della Camera, Roberto Fico, in una lettera ai deputati questori Gregorio ...

A Viterbo vietati botti e fuochi d'artificio 'a tutela delle persone e degli animali'. Pesanti le Sanzioni : È inoltre vietato condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati'. Pesanti le multe per chi non rispetterà. Ai trasgressori ...

Juve - Agnelli contro le 'Sanzioni collettive' per razzismo : In particolare, La Gazzetta dello Sport sottolinea un passaggio importante all'interno delle 86 pagine: ' Le sanzioni collettive sono eticamente scorrette e controproducenti per le democrazie ...

Lamezia - controlli di fine anno per la Polizia locale : denunce - Sanzioni e patenti ritirate : Lamezia Terme - patenti ritirate per guida in stato d'ebrezza ed effetto di sostanze psicotrope, ma anche denunce e sanzioni. E' il bilancio della Polizia locale lametina relativo a controlli ...

Uefa : 'Non rispettato protocollo anti razzismo - applausi per le Sanzioni all'Inter. Ora politica di tolleranza zero' : FIFPro e Uefa sostengono le autorità calcistiche italiane in qualsiasi ulteriore misura che sarà presa per contrastare il razzismo negli stadi, per cui FIFPro e Uefa hanno una politica di tolleranza ...

Inter - Sanzioni per i cori razzisti : due giornate a porte chiuse Squalificati anche Koulibaly e Insigne : Mano pesante per i nerazzurri costretti a giocare due turni senza il pubblico e una terza partita senza la curva nord. E domenica scatta il divieto di trasferta ad Empoli

Inter - Sanzioni per i cori razzisti : due giornate a porte chiuse Squalificati anche Koulibaly e Insigne : Due gare a porte chiuse più una terza con l'ingresso vietato ai soli tifosi della curva: è questa per l'Inter - la sanzione decisa dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea per i «cori di matrice ...

Inter - Sanzioni per cori razzisti : due giornate a porte chiuse Squalificati anche Koulibaly e Insigne : Mano pesante per i nerazzurri costretti a giocare due turni senza il pubblico e una terza partita senza la curva nord

Inter - Sanzioni per cori razzisti - due giornate a porte chiuse Squalificati anche Koulibaly e Insigne : Mano pesante per i nerazzurri costretti a giocare due turni senza il pubblico e una terza senza la curva nord

Operazione Ultimo Miglio a Ragusa - Natale sicuro : 62 Sanzioni : Ragusa: Operazione “Ultimo Miglio”. La Polizia di Stato in campo sull’intera Provincia per un Natale sicuro. Controllati quasi cinquemila veicoli

Russia : Ue proroga Sanzioni economiche per 6 mesi : Il Consiglio dell'Ue ha adottato la decisione oggi per procedura scritta e, come previsto per la politica estera, all'unanimità. Le sanzioni prendono di mira i settori finanziario, energetico e della ...

L'Ue prolunga le Sanzioni economiche alla Russia per sei mesi : Il Consiglio delL'Ue ha adottato la decisione oggi per procedura scritta e, come previsto per la politica estera, all'unanimità. Le sanzioni prendono di mira i settori finanziario, energetico e della ...