Santa Maria la Carità - Rissa di capodanno | lo spettacolo non era autorizzato Arrivano

Claudio Santamaria : "Virginia Raggi? Sono stato strumentalizzato. Ho creduto in un sogno - sono pentito di essermi esposto" : Claudio Santamaria, attore che ha vinto il David di Donatello per Lo chiamavano Jeeg Robot e il Nastro d'argento per Romanzo criminale, si racconta a 360 gradi dalle pagine di LiberiTutti de il Corriere della Sera: dall'imminente trasferimento a Milano, passando per l'amore per sua moglie (la giornalista e scrittrice Francesca Barra, che definisce la sua "musa") e i progetti artistici, fino al suo impegno politico.Santamaria si definisce ...

Monte Compatri. Omicidio in un appartamento di via Santa Maria Le Quinte : Ultime ore dell’anno segnate da un Omicidio a Monte Compatri. Uno straniero ha ucciso il coinquilino dopo una lite. Prima lo

Santa Maria la Carità - Arrestato un 27enne fuochista : sequestrati 3 chili di ordigni non a norma : Detenzione di un importante quantitativo di materiale esplosivo. È l'accusa con la quale un 27enne residente a Santa Maria la Carità è di nuovo finito in manette, la stessa di cui si era già macchiato ...

Milano. Brera : rubate offerte nella chiesa di Santa Maria del Carmine : Furto in chiesa a Milano. Il parroco di Santa Maria del Carmine ha denunciato alla polizia il furto di 1.800

Rinviata per il maltempo la Mostra Artigianato in programma a Santa Maria a Vico : Solo facendo sistema possiamo perseguire il progetto di avviare un sistema di rete e di sviluppo che proietti l'imprenditoria artigiana, l'economia, la cultura, il turismo di Terra di Lavoro in una ...

SETTIMANA DELLO STUDENTE - Ecco il calendario di eventi dell'Ites da Vinci di Santa Maria Capua Vetere : - al cinema Duel per la visione del film "QUASI NEMICI" - alla Citta' della Scienza - in conferenze sulle varie tematiche attuali: convegno disturbi alimentari, bullismo, consulente del lavoro, ...

Perugia - riaperta la chiesa Santa Maria Assunta : Perugia Una festa per la comunità del quartiere di Monteluce e per l'intera città di Perugia, quella della riapertura al culto della chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta, risalente al secolo XIII, ...

Successo grandioso per la ventesima edizione dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore : Coinvolgenti i tre artisti marchigiani della strepitosa Mabo Band ed emozionanti gli spettacoli di luce e colori della GFG Pyro. Il nostro mercatino e ufficialmente uno dei piu amati e visitati d'...

Mercatini di Santa Maria : ancora un'edizione da grandi numeri - Fotogallery : Coinvolgenti i tre artisti marchigiani della strepitosa Mabo Band ed emozionanti gli spettacoli di luce e colori della GFG Pyro. Il nostro mercatino e ufficialmente uno dei piu amati e visitati d'...

Addio a don Nazareno Orlandi - fu l'anima di Santa Maria Apparente : Riuscì ad unire una comunità fortemente divisa dalla politica, si impegnò con tutte le sue forze per la scuola materna: era il suo sogno, il suo fiore all'occhiello. Lui stesso andava a prendere i ...

Terremoto L’Aquila : riconsegnata la Chiesa di Santa Maria del Suffragio : riconsegnata la Chiesa di Santa Maria del Suffragio, detta anche delle Anime Sante, dopo quasi 10 anni dal Terremoto che ha colpito L’Aquila il 6 aprile del 2009: presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha visitato l’interno restaurato. Il lavoro più importante ha riguardato la cupola, completamente crollata: mantiene quella che i restauratori chiamano “la cicatrice”, che ricorda quanto ...