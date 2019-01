Samsung presenta tre nuovi monitor ad altissima risoluzione | il top è un 49 pollici per

Tanto complesso il Samsung Galaxy S10 : produzione anticipata nonostante presentazione del 20 febbraio? : Il Samsung Galaxy S10 (insieme alle sue varianti S10 Plus e S10 Lite) non sarà uno smartphone come tutti gli altri. Il produttore sembra voler mettere fin d'ora l'accento sull'eccezionalità della sua prossima generazione e lo specifico aspetto ha pure delle conseguenze non di poco conto: la produzione di massa dei device sarebbe già cominciata e decisamente in anticipo rispetto a quanto accaduto negli anni scorsi per il Samsung Galaxy S9, S8 e a ...

Samsung Galaxy S10 : trapelano data di presentazione e prezzi : Non è ancora arrivato il 2019, ma nonostante questo proseguono le indiscrezioni che vedono protagonista il prossimo smartphone di punta di Samsung Electronics. Il produttore sudcoreano, secondo le voci di corridoio, dovrebbe svelare durante i primi mesi del nuovo anno il suo attesissimo flagship che integrerà il meglio della tecnologia mobile, come da tradizione. Fino ad oggi sono già trapelate varie indiscrezioni che hanno svelato interessanti ...

Samsung Galaxy S10 : rivenditore inglese pubblica per errore data di presentazione e prezzi : In queste ultime ore, in seguito ad un clamoroso abbaglio preso da un commerciante britannico, sono stati diffusi tutti i dettagli relativi ai prezzi e alla data di presentazione del nuovo Samsung Galaxy S10. Il rivenditore inglese, infatti, dopo aver ricevuto dall'azienda sudcoreana delle informazioni a lui riservate, per errore le ha pubblicate per alcune ore online, diffondendo inconsapevolmente indiscrezioni attendibili sui prossimi device ...

Samsung presenta il primo dispositivo pieghevole : Samsung aveva già da qualche tempo stuzzicato tutti gli appassionati di tecnologia, e ora finalmente il dispositivo pieghevole di cui si è tanto vociferato è stato presentato, come riporta Theverge.Samsung chiama la tecnologia pieghevole "Infinity Flex Display" e il telefono stesso ha uno schermo delle dimensioni da tablet, il quale può per l'appunto essere ripiegato così da ridurne le dimensioni a quelle di un moderno smartphone, così da essere ...

Smartphone pieghevole Samsung : presentato il primo prototipo con Infinty Flex Display : Gli Smartphone pieghevoli non sono sicuramente una novità se si parla di concept, infatti già molti anni fa la stessa Samsung aveva portato dei concept nelle fiere, senza poi svilupparli ulteriormente. Dalle notizie dei mesi leggi di più...

Samsung anticipa Microsoft e presenta il “Surface Phone” | Presentato Samsung Infinity Flex Display : La notizia era ormai nell’aria, ma la conferma è arrivata qualche ora fa nel corso dell’evento dedicato. Samsung presenta finalmente Infinity Flex Display, il primo smartphone al mondo con un Display foldable. Samsung Infinity Flex Display è uno smartphone/tablet con due schermi in grado di essere utilizzato per l’appunto, come smartphone quando è ripiegato e come tablet quando invece è aperto. Grazie ai due Display e la ...

Supercoppa Samsung Galaxy A – Presentata a Treviso la nuova edizione : il 10 novembre Imoco-Igor : Presentata a Treviso la Supercoppa Samsung Galaxy A: sabato 10 novembre Imoco-Igor al PalaVerde. La Lega a sostegno delle popolazioni del Veneto Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, a Treviso, ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Samsung Galaxy A, il primo evento della stagione 2018-19, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. A contendersi il trofeo, sabato 10 ...

Supercoppa Samsung Galaxy A – Lunedì la presentazione del match tra Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: Lunedì 5 novembre, a Treviso, la conferenza stampa di presentazione del match tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara Sarà assegnato al PalaVerde di Villorba il primo trofeo della stagione 2018-19 di Serie A1 Femminile. Sabato 10 novembre, alle ore 20.30, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara scenderanno in campo per disputare la Supercoppa Samsung Galaxy A, entrambe alla ricerca del bis ...

Samsung Volley Cup – Svelata la nuova stagione : la presentazione ufficiale della Serie A in diretta su Rai Sport : Svelata a Milano la nuova Samsung Volley Cup: in diretta su Rai Sport + HD la celebrazione delle azzurre d’argento e la presentazione della stagione di Serie A Femminile Un’ora e mezza di festa in diretta su Rai Sport + HD per celebrare la medaglia d’argento iridata delle azzurre di Davide Mazzanti e presentare la Samsung Volley Cup di Serie A Femminile. Quattro giorni dopo la finale del Mondiale in Giappone e tre giorni ...