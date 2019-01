Samantha Markle segnalata alla Polizia perché ossessionata dalla sorella

Meghan Markle - la sorella Samantha Grant è finita nella lista nera di Scotland Yard : Samantha Grant, la sorellastra di Meghan Markle, è finita nella lista nera di Scotland Yard. Il motivo, secondo il Times, è che la donna è stata considerata pericolosa e “ossessiva” nei confronti della Duchessa e della Famiglia Reale dopo le sue recenti uscite. Così,è stata segnalata all’attenzione del reparto speciale per la sicurezza, il Fixated Threat Assessment Centre, che ha il compito di proteggere politici e reali da ...

Samantha Markle : su Twitter battute noir su Meghan Markle : Dopo alcune settimane di silenzio, Meghan Markle torna a essere argomento dei tweet della sorellastra Samantha.Come riporta l"Express, la donna - che vive in Florida - ha fatto una battuta su Twitter accomunando la duchessa di Sussex ad Anna Bolena. Le parole di Samantha Markle arrivano dopo la notizia, non ufficialmente confermata, relativa alle richieste di Meghan durante il Royal Wedding: avrebbe preteso del profumo perché, a suo parere, la ...

Samantha Markle vuole "sabotare" l'arrivo del Royal Baby : Quando arriverà il Royal Baby qualcuno ruberà la scena a mamma Meghan Markle? India Today riporta che la prossima primavera vedrà la nascita del primogenito dei duchi di Sussex, ma accadrà anche qualcos"altro per la famiglia Markle. Tra marzo e giugno 2019 è infatti prevista l"uscita del libro di Samantha Markle, sorellastra dell"ex attrice, dal titolo "In the Shadow of the Duchess", ossia "All"ombra della duchessa".Da quando la gravidanza di ...

Samantha Markle alla riscossa. In arrivo euro Le ombre della Duchessa euro : Non si attenua la faida tra Samantha Markle e Meghan Markle , la neo-Duchessa di Sassex. Secondo quanto riporta Tgcom24 , la sorellastra della Markle, avrebbe in cantiere la pubblicazione di un libro ...

Samantha Markle alla riscossa. In arrivo "Le ombre della Duchessa" : Non si attenua la faida tra Samantha Markle e Meghan Markle , la neo-duchessa di Sassex. Secondo quanto riporta Tgcom24 , la sorellastra della Markle, avrebbe in cantiere la pubblicazione di un libro ...