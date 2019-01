Salute | digiuno o pasti sostitutivi per dimagrire? Fake news post-abbuffate

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Perbasta saltare pranzo o cena? Oppure ricorrere ai? La scienza dissuade chiunque, dopo gli stravizi di Natale e Capodanno, abbia intenzione di digiunare per buttare giù i chili di troppo. A fare chiarezza, in particolare, sono gli esperti del’Istituto superiore di sanità (Is.it) in partnership con l’Adnkronos, con due ‘pillole’ anti-dedicate alla corretta alimentazione dopo le ‘’ sotto l’albero. E’ pensiero comune – spiegano i ricercatori – che saltare pranzi e cene sia un metodo valido ed efficace per perdere peso, e purtroppo questa pratica viene sperimentata da molti. Si crede che privando l’organismo di calorie e nutrienti durante la giornata si avrà una riduzione della massa grassa. In realtà quello che accade è l’opo: il corpo, privato di cibo, ...