Rugby – Dopo la rasatura dei capelli | i Leoni della Benetton Rugby indosseranno una

Rugby – TOP12 - l’Argos Petrarca Padova abdica dopo 9 mesi in vetta : ValoRugby Emilia chiude il 2018 in vetta : Toscana Aeroporti I Medicei batte 14-9 Argos Petrarca Padova che dopo 9 mesi consecutivi passati in vetta alla classifica abdica in favore di ValoRugby Emilia dopo nove mesi consecutivi in vetta alla classifica del massimo campionato, i Campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca Padova abdicano, nell’ultima partita del 2018, fermati al “Lodigiani” di Firenze dai Toscana Aeroporti I Medicei che, vincendo 14-9, rilanciano le proprie ...

Rugby – Cus Siena supera l’Arca Gualerzi Amatori : ospiti ko dopo 3 successi consecutivi : Cus Siena batte Arca Gualerzi Amatori nella sfida dell’ottava giornata di campionato: si interrompe la striscia di successi che vedeva gli ospiti vincitori nelle ultime 3 gare Passo falso per l’Arca Gualerzi Amatori che nell’ottava giornata di campionato subisce la sconfitta sul campo del Cus Siena interrompendo così la striscia di 3 vittorie consecutive. 14 a 3 il risultato finale con Siena che segna una meta per tempo approfittando ...

Lirfl (Rugby a 13) - coach Marini dopo il test con BARA : «Contento della prestazione di tutti» : Roma – La Nazionale italiana di rugby a 13 non ce l’ha fatta a chiudere l’anno con un successo. Nel test match di domenica scorsa a Spoleto, gli azzurri sono stati battuti da BARA (British Asian Rugby Association) per 28-18. Un test match che si annunciava duro e si è confermato tale e che tra l’altro è stato abbondantemente “annaffiato” dalle forti piogge che hanno caratterizzato tutto il week-end. E’ coach Riccardo Marini, che assieme a ...

Rugby - dopo Italia-Nuova Zelanda terzo tempo da giganti : il capitano degli All Blacks Kieran Read suona la chitarra a tutto rock : Prima lo stupore, poi il boato degli applausi: sull'enorme palco semicircolare erano apparsi, sbucando da un tunnel 'segreto' e persino ballando su trascinanti riff di rock, gli All Blacks e gli ...

Rugby - cosa cambierà nel ranking mondiale dopo Italia-Australia? Tutte le possibili combinazioni : rischio sorpasso targato USA : Stiamo per superare la metà della finestra autunnale dei Test Match di Rugby che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17. Ora è tempo del secondo dei tre test match casalinghi che attendono gli azzurri, che si giocherà sabato 17 a Padova contro l’Australia, con inizio alle ore 15.00. La vittoria sui ...

Mangia una lumaca per sfida : promessa del Rugby muore per un parassita dopo un'agonia di 9 anni : Sam Ballard era una giovane promessa del rugby in Australia. Un ragazzo come tanti, pieno di vita e di sogni che però si sono interrotti a 19 anni quando il giovane per puro gioco, per una sfida, ha ...

Paralizzato dopo aver mangiato una lumaca per gioco : promessa del Rugby muore a 28 anni : Sam Ballard, un giovane australiano, si è spento dopo aver lottato per 10 anni contro un'infezione parassitaria. Le sue...