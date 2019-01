Roma | sparatoria durante una rapina in casa | feriti padre e figlio

Roma - sparatoria in casa : uomo ferito alle gambe - il figlio alla testa Caccia a tre banditi : Spari in un'abitazione a Guidonia, vicino Roma. Dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione un uomo, Romano di 62 anni, e il figlio, di 24 anni, sono...

