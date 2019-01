Roma | cade dal lettino dell’ospedale dove era ricoverato per polmonite e muore dopo

Matteo Berrettini e Vincenzo Santopadre lanciano una tennis Academy a Roma : Bel Poggio, spicchio di felicità tennistica di quattro ettari a Settebagni, con quattro campi in terra e quattro in veloce indoor, racconta la storia della Rome tennis Academy che sarà ultimata a giugno, ma è già attiva “dalla mattina a quando vogliono i ragazzi, è una struttura solo per loro, senza soci, solo agonisti, è un’accademia pura”. È una evoluzione della scuola ...

Calcio - anche la Roma cade sotto i colpi della Juventus. Decide Mandzukic : bianconeri ancora imbattuti : Con la vittoria di una sempre più dominatrice del campionato Juventus sulla Roma per 1-0 si chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-19. Gol decisivo di Mandzukic al 35° minuto in un match ricco di occasioni da ambo le parti, con Olsen che impedisce più volte la gioia del gol a Cristiano Ronaldo riscattando la deludente prestazione della scorsa settimana contro il Genoa e la Roma che nel secondo tempo tiene testa ai ...

Matteo Berrettini e Vincenzo Santopadre lanciano una tennis Academy a Roma : 'Il suo difetto è che a volte è anche troppo puro, vive nel suo mondo ideale', suggerisce il primo allievo, Matteo Berrettini, presente e futuro del tennis italiano coi suoi appena 22 anni, che ha ...

Il Genoa sogna ma cade - la Roma vince 3-2 - Polemiche finali per un rigore su Pandev : Arbitro : Di Bello Guardalinee : Di Vuolo e Tasso Quarto uomo :Giua Addetto al VAR : Chiffi Assistente al VAR : Mondin La cronaca Tifosi della Roma in sciopero per dieci minuti: silenzio surreale all'...

Roma - ragazza di 17 anni cade dal quarto piano di un palazzo occupato : è grave. La madre : «Inseguiva un gatto» : Precipita dal quarto piano di un palazzo occupato: grave una ragazza marocchina di 17 anni. La giovane è caduta questa mattina, alle 8, da almeno 12 metri di altezza, da un balcone di un...

Cagliari-Roma - Di Francesco : “Non si può prendere un gol allo scadere a difesa schierata” : Dopo la gara pareggiata incredibilmente dalla sua Roma a Cagliari, il tecnico giallorosso Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex Sassuolo è inevitabilmente furioso per l’esito di una partita che i capitolini avevano in pugno: “Io credo che la squadra vista in campo per 70′ voleva chiudere la partita, ma mi arrabbio per determinate situazioni. Non voglio nemmeno parlare di tattica, oggi ci sono dei ...

Champions League : Cade il Cska - Roma e Real Madrid qualificate : Il Cska Mosca Cade 2-1 in casa contro il Viktoria Plzen nel quinto turno del gruppo G di Champions League e regala la qualificazione agli ottavi a Roma e Real Madrid . Vlasic al 10' firma il vantaggio ...

Roma - il dramma di Chiara : cade dal balcone e muore a 14 anni - forse un selfie : Il Quartiere Ostiense di Roma, nelle ultime ore, è stato sconvolto da tragedia terribile. Chiara, 14 anni, è caduta dal terrazzino della sua abitazione, in via della villa di Lucina. La ragazzina, è precipitata dal sesto piano mentre i genitori ed il fratellino dormivano. Sulla vicenda - ancora tutta da chiarire - stanno indagando gli uomini della polizia scientifica e del commissariato Colombo. Si pensa ad un tragico incidente ma, per il ...

Roma - 14enne cade dal sesto piano e muore : i genitori stavano dormendo : Tragico episodio questa mattina a Roma, in via della Villa di Lucina, al quartiere Ostiense. Una ragazzina di 14 anni è precipitata dal sesto piano ed è morta. Il corpo della giovane è stato notato, verso le 9:30, da un vicino di casa, che prontamente ha chiamato il personale sanitario e la Polizia. I poliziotti e il medico legale sono immediatamente accorsi sul luogo del dramma per ricostruire la dinamica della vicenda. Secondo le prime ...

