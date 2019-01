Roma | batosta strisce blu in centro | raddoppiate le tariffe

ilgiornale

: #SerieA, le decisioni del giudice sportivo dopo la 19^ giornata: batosta per #Lazio e #Torino - Angolo_Roma : #SerieA, le decisioni del giudice sportivo dopo la 19^ giornata: batosta per #Lazio e #Torino - ziacarlacar : #staseraitalia certo batosta in testa ai pensionati e regali a roma questo vi sembra giusto? - Angolo_Roma : Stangata per #Koulibaly e #Insigne ? Puniti i cori razzisti di #SanSiro ? Ben 11 gli squalificati ?? Le decisioni de… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) I visitatori e i residenti diavranno da fronteggiare una belladi inizio anno visto che l'amministrazione capitolina ha intenzione di rivedere ledelleblu raddoppiandoleUna vera e propria stangata visto che la città ha deciso di mettere da parte l'ecopass ma di mettere mano nuovamente alledei parcheggi a pagamento. Sostare per un'ora ad esempio in una zona Ztlcosterà dalla vecchia 1,20 fino a 2 euro per la prima ora e 3 euro per le ore successive. Una vera e propria stangata. Durante il periodo natalizio la stessa amministrazione aveva provato a far partire in maniera del tutto sperimentale il pagamento delleblu nelle zone commerciali importantine anche per i residenti, zone come Trastevere oppure Cola Rienzo o Appia Nuova erano state scelte per la sperimentazione mai più fatta a causa delle "sommosse dei cittadini" che hanno ...