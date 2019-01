Risultati NBA – Warriors-Rockets termina all’overtime | Curry si inchina ad Harden | bene

NBA 2019 - i Risultati della notte (4 gennaio) : James Harden trascina ancora i Rockets in casa di Golden State - ok gli Spurs di Belinelli : Tre partite disputate in questa notte NBA, ma nonostante i pochi appuntamenti le emozioni sono tantissime: tre prestazioni di alto livello, un overtime e percentuali di squadra sono tra gli argomenti degli incontri giocati. L’ultima partita a terminare è anche quella più vibrante: gli Houston Rockets battono all’overtime i Golden State Warriors per 134-135. Risulta decisivo James Harden, che non solo realizza una tripla doppia con 44 ...

Nba - Risultati : senza LeBron è dura. I Lakers perdono anche con i Thunder : LA Lakers-Thunder 100-107 I Thunder, 24-13, espugnano lo Staples center di Los Angeles regolando i Lakers, 21-17, al termine di una gara orrenda dove han fatto di tutto per perdere. Per Oklahoma ...

Risultati NBA – Lakers ko contro Oklahoma : i Sixers esaltano Embiid - Anthony Davis dà spettacolo a Brooklyn : I Lakers perdono con LeBron James in panchina, bene Nets e Sixers Nella notte italiana nove sono stati i match disputati e validi per la regoular season NBA. Tanti i Risultati degni di nota tra cui spicca senza ombra di dubbio la sconfitta dei Lakers contro Oklahoma. La squadra di Los Angeles, con LeBron James in panchina, in casa non riesce a dominare sui Thunder, che forti dei 37 punti di Paul George vincono per la 24ª volta in ...

NBA - i Risultati della notte : Hayward trascina Boston - super Embiid si abbatte su Phoenix : Boston Celtics-Minnesota Timberwolves 115-102 Boston torna al successo e si gode il miglior Gordon Hayward della stagione, chirurgico nel colpire a gara in corso i T'wolves e realizzatore alla sirena ...

Risultati NBA – Leonard show - Toronto strapazza Utah : un super Gallinari non basta ai Clippers : Il giocatore italiano sforna un’ottima prestazione che non basta però per evitare la sconfitta contro Philadelphia, sorride invece Toronto grazie ad un pazzesco Leonard Una prestazione sopra le righe di Danilo Gallinari non basta ai Los Angeles Clippers per evitare la sconfitta contro Philadelphia, che espugna lo Staples Center con il punteggio di 113-119. Sono ventuno i punti messi a referto dal giocatore italiano, un bottino niente ...

NBA - Risultati della notte : Leonard da 45 punti per la vittoria dei Raptors - Portland passa all'OT con super Nurkic : Toronto Raptors-Utah Jazz 122-116 Kawhi Leonard è pronto a tornare a San Antonio. Il messaggio mandato dall'ex giocatore degli Spurs a due giorni dal suo ritorno in Texas — previsto per la notte tra ...

Risultati NBA – Harden show nella notte di Capodanno - Curry trascina i suoi Warriors alla vittoria : James Harden stratosferico nella notte di Capodanno: tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana L’NBA non si ferma mai: i campioni della palla a spicchi americana hanno regalato spettacolo anche a Capodanno. Tante le sfide andate in scena nella notte di San Silvestro: sorridono i Charlotte Hornets, che hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 125-100. Bene Walker e Monk, a reefrto rispettivmente ...

NBA - Risultati della notte : OKC si vendica su Dallas con Westbrook in tripla doppia - vincono Warriors e Pacers : Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 122-102 Piatto da servire solitamente freddo, la vendetta ai Thunder piace anche calda: solo 24 ore dopo aver perso contro i Mavs in Texas, OKC si prende la ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (1° gennaio) : Harden show - 43 punti e i Rockets vincono! Grande Curry - successo degli Spurs di Belinelli : Nella notte si sono giocate sette partite della NBA, lo spettacolo non è mancato in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Gli Houston Rockets hanno vinto il big match contro i Memphis Grizzlies per 113-101 grazie all’ennesima prestazione da urlo di un inverosimile James Harden che sforna il suo quarto quarantello consecutivo e la decima gara di fila con almeno 30 punti a referto: questa volta il numero 13 ne mette dentro 43, ...

Risultati NBA – Anche senza LeBron si può vincere : i Lakers tornano alla vittoria - ko Philadelphia e Oklahoma : I Lakers tornano alla vittoria nonostante l’assenza di LeBron, bene Anche Raptors, Mavericks e Blazers Nella notte italiana ecco i match disputati validi per la regoular season NBA. alla vigilia di Capodanno solo 5 sono state le partite scese in campo oltreoceano. Tra queste spicca la vittoria dei Lakers contro Sacramento. senza LeBron, ancora assente per infortunio, la squadra di Los Angeles vince grazie ai canestri di Kentavious ...

NBA - i Risultati della notte : Dallas vince in volata contro OKC - Phila travolta a Portland : Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder 105-103 Successo fondamentale per i Mavericks in ottica playoff, arrivato 48 ore dopo quello sfiorato contro i Pelicans contro cui Smith Jr. Decise di prendersi ...

Nba - Risultati : Belinelli vince il derby azzurro - Gallinari non basta ai Clippers' : Serata storta in tutti i sensi per LA con ben 18 palle perse che hanno pesato come macigni nell'economia della gara merito sopratutto di una gran difesa San Antonio che conferma l'ottimo momento ...

NBA - Risultati della notte : altri 41 per James Harden - Denver rimane prima a Ovest - Walker 47 punti ma perde : New Orleans Pelicans-Houston Rockets 104-108 Era solo questione di tempo prima che l'incredibile momento di forma di James Harden iniziasse a scrivere qualche pagina dei libri di storia e accostarsi ...

Risultati NBA – Belinelli batte Gallinari nel derby italiano - Durant trascina Golden State : ok Rockets e Celtics : Ventuno punti per il giocatore italiano, che non riesce però ad evitare la sconfitta dei Clippers con San Antonio. Sorridono anche i Warriors, corsari sul parquet di Portland Non basta una grande prestazione di Danilo Gallinari per evitare ai Clippers la sconfitta con San Antonio, che riesce ad imporsi allo Staples Center con il punteggio di 111-122. Il derby italiano se lo aggiudica dunque Marco Belinelli il quale, nonostante realizzi ...