Riparte il futuro | il violinista che deve scegliere tra Italia e Germania | “Vorrei

Lazio - Murgia : l'eroe della Supercoppa cerca la Ripartenza. Futuro al Genoa? : Quel gol sembrava la svolta della sua carriera. La sera del 13 agosto 2017 Alessandro Murgia segnò il gol del 3-2 contro la Juventus che regalò la Supercoppa, il primo trofeo della Lazio di Inzaghi. ...

Riparte il futuro - Lucrezia e la sfida dei giovani medici per concorsi trasparenti : “Vogliamo garanzie contro la corruzione” : Dopo la laurea in medicina e nonostante il numero chiuso per l’iscrizione al corso, per i giovani medici italiani la strada è ancora molto in salita. Anche quest‘anno quasi 10 mila di loro resteranno fuori dalle scuole di specializzazione, costretti ad andare all’estero o a cambiare mestiere. Mentre nei nostri ospedali, che lamentano la carenza di specialisti, i pochi disponibili sono costretti a turni massacranti. Quello dei concorsi per le ...

Riparte il futuro - storia di Sara e della sua lotta per una ricostruzione trasparente e partecipata a L’Aquila : I terremoti che hanno sconvolto l’Italia negli ultimi anni sono diventati occasione di arricchimento per molti imprenditori. L’emergenza, allentando le maglie dei controlli, ha favorito una corruzione ancora più inaccettabile, se mai si possa fare una classifica del livello di indignazione. La protagonista di questa storia è Sara Vegni che, dal basso, ha trovato un modo efficace di lavorare per la trasparenza, per rispondere alla domanda che con ...

Riparte il futuro - il 30enne che salva il suo paese in Calabria : “Bloccata la discarica - ora orti e mulini antichi” : Nel 2014 a San Floro, un paese di 600 abitanti in provincia di Catanzaro, doveva nascere la più grande discarica d’Italia, la seconda d’Europa. Un ecomostro capace di accogliere 300 tonnellate al giorno di rifiuti solidi e speciali, a pochi metri dai terreni agricoli della zona, e che avrebbe compromesso la qualità della vita di migliaia di persone e di tanti piccoli paesi. Stefano Caccavari, all’epoca 27enne, si mette alla ...

Riparte il futuro - gli archeologi che hanno detto no alle mazzette : “Esposti alla corruzione - ma uniti si resiste” : L’Italia possiede il più grande patrimonio culturale al mondo. Per questo motivo, quando si apre un cantiere e si inizia a scavare, accade spesso che vengano alla luce opere rimaste nascoste per secoli. È a questo punto che entra in gioco l’archeologia preventiva, chiamata dalla Soprintendenza per tutelare il patrimonio del nostro Paese: un archeologo, molte volte pagato otto-dieci euro all’ora, si assume l’incarico di ...

Riparte il futuro - 12 storie di under 40 che combattono la corruzione. Ecco la pasticcera che ha denunciato il pizzo : Caccamo è un paese di circa 8mila anime in provincia di Palermo dove il reato più frequente per cui si viene arrestati è “corruzione aggravata dal metodo mafioso”. È proprio da qui che nel 2004 l’associazione Addiopizzo, all’epoca senza nemmeno un negoziante affiliato, riceve un sms con scritto “Aiuto”. A spedirlo è una ragazzina di 17 anni, Nicoletta Scimeca, ispirata proprio dal motto dell’organizzazione antimafia: “Un popolo che paga il ...

Sguardo al futuro con i nuovi corsi di laurea - Firetto : 'L'università in città Riparte davvero' : ... nuovi corsi di laurea al polo universitario Ecco l'offerta formativa nel dettaglio: Scienze dell'Educazione , corso di laurea triennale, ; Architettura , corso di laurea triennale, ed Economia , ...

