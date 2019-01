Reddito di cittadinanza | a che punto siamo? Le ultime novità

Si può dare il Reddito di cittadinanza solo agli italiani? : La risposta veloce è no, checché ne dica il governo, ma la situazione è più incerta se venisse previsto anche per i cosiddetti "lungosoggiornanti"

Reddito di Cittadinanza non verrà erogato agli extracomunitari - smentita di Di Maio : Il Reddito di Cittadinanza partirà ufficialmente tra la fine di febbraio e i primi di marzo. A confermarlo è stato il Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a margine di una visita ad Alleghe, in provincia di Belluno. Di Maio ha anche ribadito che dopo la pausa per le vacanze di Natale e Capodanno dovrebbero essere predisposti i provvedimenti attuativi necessari a far partire effettivamente sia il Reddito di ...

Reddito di cittadinanza - per gli stranieri il vincolo di residenza salirà a dieci anni : Sul Reddito di cittadinanza si riapre il fronte degli stranieri. Le bozze circolate consentono l'accesso al sussidio agli extracomunitari con permesso di soggiorno e residenti in Italia da almeno ...

Di Maio : le norme sul Reddito di cittadinanza agli immigrati regolari saranno rigorose : saranno 10 e non 5, come inizialmente previsto, gli anni necessari agli stranieri per poter accedere al sussidio. Il governo ha specificato che si tratta di un provvedimento finalizzato soprattutto a ...

"Reddito di cittadinanza a cittadini stranieri" : in attesa del decreto - regna la confusione : A giorni il decreto che dovrebbe dare ufficialmente qualche dettaglio in più. "Reddito di cittadinanza anche per...

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza agli stranieri? Non bastano cinque anni di residenza' : A pochi giorni dalla messa a punto del provvedimento che introdurrà il reddito di cittadinanza non si conoscono ancora i requisiti di accesso alla misura di contrasto alla povertà, a partire dalla ...

Il ministro Di Maio : 'Il Reddito di cittadinanza va solo agli italiani' : Per questo ora la 'volontà politica' sarebbe di alzare l'asticella e dare il beneficio ai residenti da dieci anni, il tempo peraltro che serve per ottenere la cittadinanza. È ancora da capire però se ...

Di Maio : “Il Reddito di cittadinanza va solo agli italiani” : La legge sul reddito di cittadinanza «riguarda coloro che sono cittadini italiani». A parlare non è un leghista, ma il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio che sposa a parole la linea del Carroccio, contrario a concedere l’aiuto agli stranieri. Nella bozza che circola sulla misura infatti si prevede che il reddito vada ai cittadini italiani e anc...

Stare un giorno con Leoluca Orlando : fatto. Altri guai del Reddito di cittadinanza : Al direttore - Caro Cerasa, alcuni studiosi e membri del governo, descrivono il reddito di cittadinanza come una "politica attiva". La mia paura è che questa misura, possa portare nel tempo solo a ...

Reddito cittadinanza e Autonomia - maggioranza torna a litigare : Un inizio d'anno piuttosto animato, su tre fronti, per la maggioranza che, pero', fa fronte comune sulla difesa della legge su sicurezza e immigrazione, contestata dal gruppo di sindaci guidato da Leoluca Orlando. A pochi giorni dall'approvazione in extremis della manovra, che ha evitato l'esercizio provvisorio, sembra incrinarsi parte della compattezza dimostrata da M5s e Lega che tornano a dividersi su tre nodi cruciali: la platea che potra' ...

Di Maio : 'Reddito cittadinanza anche a stranieri lungo soggiornanti' : Due sono i temi che hanno fatto a lungo discutere per più della metà dell'anno scorso e che, ancora nell'anno nuovo appena iniziato, non accennano a vedere le polemiche attorno a loro scemare. Facciamo riferimento al reddito di cittadinanza e al tema pensioni. L'attuale governo in carica ha lungamente lavorato per raggiungere gli obiettivi che si è posto, anche se si resta in attesa per il maxi decreto che dovrebbe vedere la luce nella prima ...

Quota100 e Reddito di cittadinanza : prevista pioggia di richieste - l'Inps si prepara : Dopo un braccio di ferro tra il leader leghista Matteo Salvini e il leader del M5S Luigi Di Maio che ipotizzava l'estensione del Reddito di cittadinanza anche agli stranieri in Italia da più di cinque anni, il presidente pentastellato rassicura: 'sarà per soli italiani'. In attesa dei decreti ufficiali su Reddito di cittadinanza e quota 100, che fanno parte del programma politico dei pentastellati, ci pensa il sottosegretario al Lavoro Claudio ...

Reddito di cittadinanza agli stranieri Ipotesi : necessari dieci anni di residenza : Di Maio: «Va concesso agli italiani». Durigon: «Una task force Inps per le domande» Allungati i tempi per gli stranieri: saranno necessari almeno dieci anni di residenza

Di Maio assicura : 'Reddito di cittadinanza solo agli italiani' : Nel mondo Nancy Pelosi è stata eletta speaker della Camera , per la seconda volta, nel giorno dell'insediamento del nuovo Congresso americano a maggioranza democratica. Pelosi ha promesso che verrà ...