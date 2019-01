Razzismo | Gallagher minaccia Jamil | Traffik | ' Brutto iraniano nato male'

Blastingnews

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Nel primo pomeriggio di oggihanno pubblicato una serie di Instagram Stories in cui si sono pesantemente scagliati contro, arrivando anche a formulare delle vere e proprie minacce. Lo scontro, che è più complesso di quanto potrebbe sembrare in apparenza, ha avuto origine ieri, quando il rapper veronese classe 1991 ha criticato il gestore del noto canale YouTube 'Social Boom', accusandolo di aver rilanciato, e quindi implicitamente promosso, i messaggi – diseducativi e razzisti nell'idea die di altri esponenti del rap italiano – presenti nei contenuti social di. I due trapper romani infatti sono soliti utilizzare la parola 'ne***', quasi come fosse una sorta di intercalare, senza farsi particolari problemi.Visto il clamore mediatico suscitato dalla vicenda i due autori di 'Magma Vulcano' hanno sentito il bisogno di inserirsi in ...