RaiDue | Carlo Freccero cancella lo show di Luca e Paolo

La RaiDue di Carlo Freccero a dieta di Ncis : un azzardo ragionato (ma durerà?) : Non è l'idea di riportare Luttazzi in Rai, né quella di affidare a Simona Ventura The Voice oppure di espandere l'approfondimento giornalistico: la vera rivoluzione della Raidue pensata dal neo direttore Carlo Freccero ed annunciata in conferenza stampa passa per il ridimensionamento di Ncis.Non una eliminazione dal palinsesto, sia chiaro: Freccero ha definito la presenza dello show della Cbs (e dei suoi spin-off) "massiccia", e su questo ...