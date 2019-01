Pusher recidivo | scarcerato la mattina | arrestato la sera

ilgiornale

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Un'amara sorpresa per i poliziotti pisani giunti in centrale dopo l'arresto dei duenordafricani. Durante i controlli sui precedenti infatti, gli agenti hanno potuto scoprire che Moes Gabsi, 38enne tunisino, era stato liberato poche ore prima del nuovo arresto. Il magrebino era già stato fermato a Capodanno sempre con l'accusa di spaccio.Il nuovo arresto è scattato in seguito alle segnalazioni di un cittadino pisano che, da giorni, aveva notato uno strano andirivieni sotto la sua abitazione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata quando, sbigottito, ha assistito ad una lite fra ie i compratori. Pare infatti che un tossico insodisfatto dalla qualità della merce si sia messo a sbraitare come un pazzo indirizzando offese e insulti ai due spacciatori.La telefonata alla polizia, con le indicazioni precise sull'attività di spaccio, ha permesso agli agenti delle ...