Pronostico Real Madrid vs Sociedad, La Liga 6-1-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

: ?? Come da pronostico il Real Rieti calcio a 5 fa suo il derby contro la Lazio della prima di ritorno 10-3 ?? Prima… - npctvrieti : ?? Come da pronostico il Real Rieti calcio a 5 fa suo il derby contro la Lazio della prima di ritorno 10-3 ?? Prima… - camilliadi : Real Valladolid - Rayo Vallecano Liga Spagnola 05-01-2019: il pronostico e dove vederla - camilliadi : Sd Huesca - Real Betis Liga Spagnola 05-01-2019: il pronostico e dove vederla -

(Di venerdì 4 gennaio 2019), domenica 6 gennaio. Sfida tra due grandi di Spagna. Nella diciottesima giornata di Primerai campioni del Mondo delospitano la, in quella che si preannuncia come una sfida molto combattuta.della partita.Come arrivano?Una doppietta di Santi Cazorla ha impedito aldi conquistare i primi tre punti del. Contro il Villarle Merengues hanno pareggiato 2-2 e sprecato l’occasione di portarsi a -5 dal Barcellona in vetta della. Il ruolino interno è buono con sei vittorie, due pareggi e una sconfitta.La, invece, è reduce da quattro sconfitte consecutive contro Betis, Valladolid, Getafe e Alavés; risultati che hanno indotto il club basco a sostituire Asier Garitano con Imanol Alguacil. Attualmente sono quindicesimi a quota 19 e a +3 dalla zona ...