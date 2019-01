Procura Figc : 'Chiuse le indagini su De Laurentiis - Preziosi e Cairo' : ROMA - La Procura della Figc ha trasmesso la chiusura delle indagini sui fascicoli aperti per le ' dichiarazioni lesive ' sugli arbitraggi fatte dai presidenti del Genoa, Enrico Preziosi , contestò la ...

Dichiarazioni sugli arbitri - De Laurentiis e Preziosi indagati da Procura Figc : Indagine della Procura federale sui presidenti di Napoli e Genoa. Nel mirino anche le Dichiarazioni di Urbano Cairo sulle gare del Torino. L'articolo Dichiarazioni sugli arbitri, De Laurentiis e Preziosi indagati da Procura Figc è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Koulibaly - cori razzisti Inter. Procura Figc : "La gara andava sospesa" : Il difensore del Napoli: "Orgoglioso del colore della mia pelle". Il sindaco Sala si scusa a nome di Milano. Ancelotti: "La prossima volta ci fermiamo". De Magistris: "Ormai è razzismo di Stato"

