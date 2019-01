Prime foto dal set dei nuovi episodi de Le Regole del Delitto Perfetto 5 con Sam e un

Astronomia : dalla sonda cinese Chang’e-4 le Prime foto del lato oscuro della Luna : Giunte a Terra le prime immagini del lato “oscuro” della Luna, quello nascosto all’osservazione diretta: le FOTO sono state scattate durante le ultime fasi della discesa e dopo l’alLunaggio della sonda cinese Chang’e-4, che il 3 gennaio 2019 ha effettuato un alLunaggio nel luogo finora inesplorato del nostro satellite. E visibile il terreno relativamente pianeggiante del cratere Von Karman, il sito di sbarco ...

NBA All-Star Game 2019 – Le Prime votazioni dei fan regalano verdetti inaspettati : sorprese Doncic e Rose! [FOTO] : L’NBA ha pubblicato le prime votazioni per l’All-Star Game 2019, dopo che i fan hanno espresso le loro preferenze: Doncic secondo solo a LeBron James, Derrick Rose il preferito dopo Steph Curry Manca pochissimo all’NBA All-Star Game 2019 e i fan hanno già potuto esprimere la loro preferenza per vedere i propri beniamini scelti nella ‘notte delle stelle’. I primi verdetti sono stati sicuramente sorprendenti. Ad esempio, se LeBron James e ...

Ultima Thule - giunte alla Nasa le Prime foto in HD : ricorda un pupazzo di neve : ricorda un pupazzo di neve l’aspetto di Ultima Thule, il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo e posto ai confini del Sistema Solare. Dalle prime immagini in alta definizione della sonda New Horizon giunte alla Nasa si può notare infatti come il corpo celeste – sorvolato dal veicolo spaziale il giorno di Capodanno a una distanza ravvicinata di 3.500 chilometri – sia formato da due lobi di dimensioni diverse, ...

MILEY CYRUS E LIAM HEMSWORTH SI SONO SPOSATI/ Video - Prime foto delle nozze : il balletto fa impazzire i fan : MILEY CYRUS e LIAM HEMSWORTH si SONO SPOSATI lo scorso 23 dicembre. Ecco le prime immagini ed i Video del matrimonio della coppia.

Prime immagini per un misterioso smartphone Nokia - senza notch e con tre fotocamere : Un nuovo smartphoneNokia, privo di notch e con una tripla fotocamera posteriore, e nel quale non sembra essere presente alcun lettore di impronte digitale. L'articolo Prime immagini per un misterioso smartphone Nokia, senza notch e con tre fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Prime foto e anticipazioni sul film di Downton Abbey in uscita nel 2019 - il cast parla dei personaggi : Dopo il primo teaser trailer che annunciava l'arrivo nelle sale a settembre 2019, quattro nuove immagini del film di Downton Abbey e le dichiarazioni dei suoi protagonisti alzano il velo sull'atteso adattamento cinematografico, tanto voluto dal creatore Julian Fellowes che aveva sempre sognato di portare la sua creatura di maggior successo sul grande schermo. A pochi giorni dalla fine delle riprese, Entertainment Weekly ha pubblicato alcune ...

Prime foto di Catch-22 - la serie di George Clooney sulla seconda guerra mondiale in onda in Italia nel 2019 : Arriverà anche in Italia, nella primavera 2019, la nuova mini-serie prodotta, diretta ed interpretata da George Clooney, dal titolo Catch-22. A trasmetterla sarà Sky Atlantic, in prima visione e in esclusiva per il nostro Paese, con la promessa che lo spettatore potrà "vivere l'Italia come ce l’hanno sempre raccontata i nostri nonni!". Si tratta di una serie originale Hulu, prodotta da Paramount Television, Anonymous Content, George ...

Prime foto e trama di Killing Eve 2 - il dramma della Polastri nella seconda stagione : Dopo il grande successo di pubblico e critica, Killing Eve 2 torna in onda su BBC America questa primavera ed entra finalmente nel vivo dell'incontro-scontro tra le due protagoniste. Entertainment Weekly ha pubblicato le Prime immagini di Killing Eve 2, che ovviamente ritraggono le due protagoniste Sandra Oh e Jodie Comer nei panni di Eve Polastri e Villanelle. La prima, in particolare, è alle prese con un vero e proprio trauma in conseguenza ...

Selena Gomez super sorridente nelle Prime foto da quando era entrata in rehab : Forza Sel! The post Selena Gomez super sorridente nelle prime foto da quando era entrata in rehab appeared first on News Mtv Italia.

Le Prime foto di Grey’s Anatomy 15×09 con Meredith e DeLuca : nei nuovi episodi un triangolo con Link : Mentre la serie è in pausa sia negli Stati Uniti che in Italia, le prime foto di Grey's Anatomy 15x09 appaiono online in anteprima su TvLine per ricordare al telespettatore che la seconda parte di stagione ricomincerà da dove si è interrotta la prima. Sono Meredith Grey ed Andrew DeLuca i protagonisti delle prime foto promozionali dal nono episodio della quindicesima stagione, ovvero la midseason première che sarà trasmessa su ABC il prossimo ...

Foto di Emily VanCamp e Josh Bowman sposi - le Prime dichiarazioni della star di Revenge : Online le prime Foto di Emily VanCamp e Josh Bowman sposi. I protagonisti di Revenge, che si sono conosciuti proprio sul set della serie tv, sono convolati a nozze sabato 15 dicembre con una cerimonia super segreta in una splendida location delle Bahamas. Dopo i primi indizi, trapelati sui social tramite gli invitati alle nozze, Emily VanCamp ha condiviso le prime Foto del matrimonio con il suo amato Josh Bowman. Due scatti in bianco e nero ...

Nuova Porsche 911 Targa : Prime speculazioni sul celebre modello [FOTO] : In rete è apparso un primo rendering che immagina una possibile declinazione Targa della Nuova 911 Porsche ha recentemente presentato la Nuova generazione della mitica 911, conosciuta con il nome di progetto 992, declinata per il momento in versione coupé e negli allestimenti Carrera e Carrera S. Come da tradizione, il nuovo modello verrà declinata nel corso del tempo in altre varianti di carrozzeria, prima fra tutta in versione cabriolet ...

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger - ufficializzata la storia d'amore - Prime foto social : Dopo mesi di rumor e paparazzate, la conferma ufficiale. Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sono a tutti gli effetti una coppia. Lo stesso divo dei Guardiani della Galassia e di Jurassic World ha rotto gli indugi, pubblicando una serie di scatti della bella figlia di Arnold Schwarzenegger, che ieri ha festeggiato i 29 anni.Tra le foto, nel collage, spicca un'immagine in cui Chris bacia Katherine.prosegui la letturaChris Pratt e ...