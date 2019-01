Prima guerra mondiale | un nuovo studio ridimensiona il numero dei morti italiani | furono

GUERRA NUCLEARE - PUTIN : 'SAREBBE FINE CIVILTÀ'/ Prima l'allarme - poi 'lezione di democrazia' su Brexit : GUERRA NUCLEARE, l'allarme di Vladimir PUTIN. Il presidente russo alla conferenza stampa di FINE anno 'Il mondo sottovaluta il rischio: questione è seria'.

I militi ignoti dimenticati della Prima guerra mondiale : A Mentone, in Francia, c’è un cimitero dove sono sepolti migliaia di soldati. Erano tutti africani e per decenni la loro storia è stata dimentica. Ripercorrerla aiuta a capire qualcosa del mondo di oggi. Leggi

I militi ignoti dimenticati della Prima guerra mondiale : La conversione di intere regioni alle necessità belliche indebolì l'economia locale. Per sfuggire al reclutamento forzato, ovunque si registrarono tentativi di fuga, ribellioni e passaggi di ...

Guerra dazi - Trump ha vinto la Prima battaglia con la Cina : In una concessione importante, la Cina pare abbia accettato di rinunciare alla politica industriale giudicata dagli Usa 'sleale e anti concorrenziale' del 'Made in China 2025 : si tratterebbe di un passo indietro fondamentale, che rappresenta per l'amministrazione Trump un'...

Guzzanti preside in "La Prima pietra" : «Quella recita di Natale è una guerra mondiale» : La cosa interessante è che tutto accade in un mondo in cui, come è naturale e realistico, per i bambini non esiste nessun reale problema di accoglienza, i più piccoli sono anzi ostaggio e oggetto ...

George Bush padre è morto - addio al presidente Usa della Prima guerra del Golfo : George H. Bush, eroe della seconda Guerra mondiale e alla Casa Bianca dal 1989 al 1993, nel periodo della fine della Guerra fredda, visse il suo momento più alto di popolarità con la Guerra del Golfo del 1991, quando gli Usa sconfissero l'Iraq dopo l'invasione del Kuwait. Popolarità che fu poi travolta dalla crisi economica di quegli anni che lo condannò ad essere presidente di un solo mandato. A sconfiggerlo nelle urne fu Bill ...

George Bush padre è morto - addio al presidente Usa della Prima guerra del Golfo : A far fuori il 'SuperBush' vincitore a metà su Saddam Hussein , era stata l'economia e la promessa elettorale mancata: 'Read my lips: no new taxes'. 'Poppy', come lo chiamavano in famiglia, aveva ...

Spotorno - celebrazioni per il centenario della fine della Prima guerra Mondiale : Continuano con l'evento di sabato 1 dicembre alle ore 15 presso la Casa del Turismo le celebrazioni per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale a cura dell'Assessorato alla Cultura del ...

Angelina Jolie sempre in Prima linea contro gli stupri di guerra : Angelina Jolie alla St Paul's Cathedral di LondraAngelina Jolie alla St Paul's Cathedral di LondraAngelina Jolie alla St Paul's Cathedral di LondraAngelina Jolie alla St Paul's Cathedral di LondraAngelina Jolie alla St Paul's Cathedral di LondraAngelina Jolie alla St Paul's Cathedral di LondraAngelina Jolie alla St Paul's Cathedral di LondraAngelina Jolie alla St Paul's Cathedral di LondraAngelina Jolie alla St Paul's Cathedral di LondraAngelina ...

Yemen : cessate il fuoco - Prima volta dall'inizio della guerra : che invierà una delegazione governativa ai colloqui con l'obiettivo di raggiungere una soluzione politica'. Così il ministro degli esteri filo-saudita dello Yemen, citato dall'agenzia ufficiale Saba. ...

Francesco Guccini : "Il Che tornerà? Forse torna qualcuno dall'altra parte - purtroppo. Prima c'era una rabbia sana - oggi è una guerra tra poveri" : "Se penso ancora che "il Che" un giorno tornerà? Qui da noi è difficile, anzi torna qualcuno dall'altra parte, purtroppo": con queste parole, Francesco Guccini ha descritto il periodo che sta attraversando il nostro Paese. Intervistato da "I Lunatici", programma in onda su Rai Radio2, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, il cantautore ha toccato diversi temi, come quello della fede, dei social, delle nuove generazioni e ...

Monaco : la Dante Alighieri celebra la fine della Prima guerra mondiale con Paolo Mieli e Marco Mondini - Foto - : ... la Dante Alighieri Monaco ha celebrato la fine della prima guerra mondiale che fu la prima guerra totale, un'«orribile devastazione che ha sommerso il mondo» , Tausk, 1916, . Per ricordare questo ...

Le foto delle celebrazioni per l’anniversario della fine della Prima guerra mondiale a Parigi : C'erano un po' tutti, da Trump a Trudeau passando per Mattarella: una raccolta di facce solenni e strette di mano

Prima guerra Mondiale : armistizio commemorato anche in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve