Powell:Fed pronta cambio rotta se serve

Il 2018 è stato un buon anno per l'economia americana,afferma il presidente della Fed,commentando i dati positivi dell'occupazione Usa. I dati sul mercato del lavoro sono "solidi" e quelli economici indicano un buon momento per l'economia americana, aggiunge. La Fed "sarà paziente" con i rialzi dei tassi e "a cambiare anche in modo significativo" ladella politica monetaria,se sarà necessario. Infine, se il presidente Trump chiedesse le dimissioni, "non mi dimetterei", dice.(Di venerdì 4 gennaio 2019)