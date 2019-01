Powell | Fed | ' resiste' a Trump Spiragli sui dazi tra Usa e Cina | le Borse recuperano

Fed : Powell rassicura i mercati - promette pazienza e flessibilità : Alla fine di una settimana in cui i mercati sono tornati a temere una frenata dell'economia globale a causa del taglio delle guidance annunciato a sorpresa mercoledì sera da Apple, Powell ha cercato ...

Powell - FED - : " Non mi dimetto se il presidente Trump dovesse chiedermelo" : Powell afferma che non si dimetterà se il presidente Trump dovesse chiederglielo. L'attuale presidente della Federal Reserve Jerome Powell è stato inviato insieme ai suoi predecessori Janet Yellen e ...

Powell : Fed pronta cambio rotta se serve : I dati sul mercato del lavoro sono "solidi" e quelli economici indicano un buon momento per l'economia americana, aggiunge. La Fed "sarà paziente" con i rialzi dei tassi e " pronta a cambiare anche in ...

Powell : Fed pronta cambio rotta se serve : I dati sul mercato del lavoro sono "solidi" e quelli economici indicano un buon momento per l'economia americana, aggiunge. La Fed "sarà paziente" con i rialzi dei tassi e " pronta a cambiare anche in ...

Powell : Fed pronta cambio rotta se serve : 17.32 Il 2018 è stato un buon anno per l'economia americana,afferma il presidente della Fed Powell,commentando i dati positivi dell'occupazione Usa. I dati sul mercato del lavoro sono "solidi" e quelli economici indicano un buon momento per l'economia americana, aggiunge. La Fed "sarà paziente" con i rialzi dei tassi e "pronta a cambiare anche in modo significativo" la rotta della politica monetaria,se sarà necessario. Infine, se il presidente ...