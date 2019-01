Positiva la giornata per la Borsa di Milano | allineata ai mercati europei

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 10 dicembre 2018 : Ariete giornata Positiva - Toro in crescita : OROSCOPO PAOLO Fox, Previsioni di oggi 10 dicembre 2018: Leone situazioni positive, Cancro Luna contrastante, Gemelli in crescita, gli altri segni?

Giornata Positiva per l'indice del settore alimentare italiano - +2 - 68% - - corre Campari : corre il settore alimentare in Italia che allunga rispetto all'andamento piatto dell' EURO STOXX Food & Beverage e mostra un guadagno di 2.276,17 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 85.

L'indice del settore alimentare italiano mostra segnali di resistenza - +0 - 63% - - Positiva la giornata per Parmalat : Andamento moderato per il settore alimentare in Italia , che si muove in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell' EURO STOXX Food & Beverage che viaggia sottotono. L' indice ...

Londra : Positiva la giornata per 3I Group : Punta con decisione al rialzo la performance di 3I Group , con una variazione percentuale dell'1,86%. L'andamento di 3I Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa ...

Valentino Rossi - GP Valencia MotoGP 2018 : “Giornata Positiva - la moto è migliorata. Posso vincere? Vedremo” : Valentino Rossi può ritenersi soltanto parzialmente soddisfatto al termine delle prove libere del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale motoGP. Il Dottore, infatti, ha brillato nella seconda sessione concludendo al terzo posto alle spalle di Danilo Petrucci e Marc Marquez ma è rimasto fuori dai migliori 10 nella classifica combinata perché nella FP1 non è riuscito a fare segnare un tempo degno di nota. Il centauro di Tavullia sembra ...

Piazza Affari : Positiva la giornata per Carel Industries : Bene Carel Industries , con un rialzo dell'1,83%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid ...

Piazza Affari : Positiva la giornata per Fiat Chrysler : Apprezzabile rialzo per il Lingotto , in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal ...

New York : Positiva la giornata per Michael Kors : Apprezzabile rialzo per l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti. L'andamento di Michael Kors nella settimana, rispetto al World Luxury ...

Giornata Positiva per l'indice del settore telecomunicazioni - +2 - 78% - : Corre il comparto telecomunicazioni in Italia che allunga rispetto all'andamento piatto dell' EURO STOXX Telecommunications e mostra un guadagno di 301,77 punti sui livelli della chiusura di ieri a ...

Piazza Affari : Positiva la giornata per Sogefi : Punta con decisione al rialzo la performance della società di componentistica per l'industria dell'auto , con una variazione percentuale dell'1,81%. Lo scenario su base settimanale di Sogefi rileva un ...