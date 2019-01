Porsche 718 Cayman - La GT4 Clubsport è pronta per la pista

quattroruote

(Di venerdì 4 gennaio 2019) A tre anni dal lancio dellaGT4, laaggiorna la sua sportiva da competizione con i nuovi dettagli della serie 718. Il motore resta aspirato, ma guadagna potenza, mentre l'aerodinamica è stata aggiornata insieme all'estetica e a diverse componenti tecniche che rendono la coupé ancora più prestante. Alcune parti della carrozzeria e degli interni, sedili compresi, sono realizzati con fibre naturali: nuove lavorazioni dei materiali compositi hanno permesso di utilizzare un mix di lino e canapa per creare componenti con proprietà di leggerezza e rigidità estremamente simili al carbonio. La sportiva è già ordinabile con prezzi a partire da 134.000 euro più tasse per la versione Trackday e da 157.000 euro più tasse per la Competition: le prime consegne sono previste per il mese di febbraio.Confermato il flat six. La 718GT4ripropone una versione ...