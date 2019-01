Ponte Morandi | verso la “svolta” | la Procura accelera | nuovi nomi e accuse

Chicco Remonti : «Dalla Moby Prince al Ponte Morandi - i miei 40 anni da pompiere - tra disastri e vite salvate» : Alle 7 del mattino le sirene hanno squarciato il silenzio dell'ultimo giorno dell'anno. Davanti alle autopompe allineate nel piazzale di via Coghetti erano schierati ventuno vigili del fuoco, e un ...

Dal Ponte Morandi alla mareggiata e ai crac - l’anno orribile di Genova che vuole rialzarsi : L’ultimo atto di Carige apre l’anno nuovo dando l’addio all’orribile 2018 di Genova. L’impatto più forte dei dodici mesi andati in archivio sta nel crollo del ponte Morandi, nelle sue 43 vittime, in quel salto nel vuoto di 200 metri ancora del tutto visibile, nel furgoncino della Basko fermo a pochi metri del baratro emblema della casualità del des...

Il 2018 è l'anno del Ponte Morandi - di Salvini e del reddito di cittadinanza : Il crollo del ponte Morandi è l' evento dell'anno secondo i lettori di Tgcom24. Le 43 morti del viadotto sono la notizia simbolo del 2018 in base ai risultati del sondaggio condotto dal nostro sito. ...

Sondaggi Tgcom24 : il 2018 è l'anno del Ponte Morandi - di Salvini e del reddito di cittadinanza : I lettori di Tgcom24 scelgono la tragedia di Genova come evento più importante dell'anno e votano il vicepremier come personaggio simbolo. Dodici mesi in gran parte nel segno della politica

Genova - Ponte Morandi : Capodanno sotto il tendone per gli sfollati : Festeggiamenti e brindisi per il Capodanno anche per gli sfollati di Genova, a poca distanza dai monconi del Ponte Morandi: sotto una tenda bianca con le finestre di plastica, alcune persone si sono ritrovate ieri sera al confine con la “zona rossa” per fare festa e aspettare la mezzanotte insieme. Nella tenda tanti palloncini colorati, festoni, ravioli e teglie con lasagne. Molti tengono a mente le parole del Presidente della ...

Un anno di cronaca. Il 2018 tra Tempio Crematorio e crollo del Ponte Morandi - parte 2 - : ... arrestato dalla Polizia 2018/08/05/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/occhieppo-superiore-in-lutto-domani-i-funerali-di-emma-sorianini.html Occhieppo Superiore in lutto, domani i funerali di ...

Ponte Morandi : Bucci chiede fondi alle banche per i cantieri : Il Commissario e sindaco di Genova sta cercando Istituti disposti a pagare le spese di ricostruzione. Una sorta di paracadute nel caso Autostrade si sfili dall'impegno preso -

Superstite del Ponte Morandi è Giuseppe nel presepe di Chiusola : "Mio figlio è Gesù : mi ha dato la forza di sopravvivere" : Gli hanno chiesto di interpretare Giuseppe, nel presepe vivente di Chiusola, piccolo borgo sulle alture di Sesta Godano (La Spezia) e lui non ha saputo dire di no. Anzi, ha portato anche la compagna a interpretare il ruolo di Maria e il figlio Pietro nei panni di Gesù. La particolarità è che a rappresentare la 'Sacra famiglia' è la famiglia di Gianluca Ardini, uno dei superstiti del crollo di Ponte Morandi. Ardini si ...

Ponte Morandi - il “piano B” di Bucci : Il commissario ha firmato il bando per un prestito da 360 milioni per cautelarsi nel caso Autostrade si rifiutasse di pagare.

La tragedia del Ponte Morandi : Sono le 11.36 di martedì 14 agosto quando, durante un violento nubifragio, una porzione di circa 200 metri di ponte Morandi, viadotto della A10 che corre sopra l'alveo del torrente Polcevera, crolla. Decine di veicoli stavano transitando su quella che era tra le principali arterie genovesi. Quarantatrè le persone che perdono la vita, tra le quali 3 minori; 14 invece i feriti. La zona a ridosso del viadotto, dove insistono ...

Dal crollo del Ponte Morandi a terremoti e alluvioni : gli eventi principali del 2018 : Sono tanti i fatti di cronaca che hanno lasciato il segno nel 2018: ripercorriamo i principali, dal crollo del Ponte Morandi a Genova all’alluvione di Casteldaccia, in Sicilia. 25 gennaio: disastro ferroviario di Pioltello. Un treno, un convoglio Trenord con a bordo 350 persone, pendolari partiti da Cremona per andare a scuola o al lavoro a Milano, deraglia all’altezza della stazione di Pioltello. Tre i morti, 46 i feriti; 7 agosto: ...

Ponte Morandi : le imprese della zona rossa ripartono - Ferrometal si trasferirà a Borzoli : Capodanno di speranza per le principali imprese della zona rossa, diverse delle quali erano state costrette a interrompere la loro attività a causa del crollo del Ponte Morandi di Genova. Riprenderà dai primi di gennaio le attività Ferrometal, società specializzata nel trattamento del metallo, mentre è già ripartita la Acremoni di Bruno Vassallo, azienda che realizza stampi plastici per imbarcazioni nautiche. Sono in tutto 5 aziende di medie ...