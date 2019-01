Più rinnovabili che carbone | sorpasso storico in Germania

Auto - sempre Più rinnovabili materiali usati per realizzarle : Il lettore si troverà davanti a un nuovo scenario, in cui il settore dell' Auto e dei sistemi di mobilità ha iniziato una decisa transizione verso i modelli dell'economia circolare. Un libro che si ...

Macron sceglie il compromesso sul nucleare e promette Più rinnovabili : ... e quella del ministero dell'Economia, che voleva rinviare le chiusure al 2029, come pure Edf,. Parigi, 27 nov., askanews, - Per gli ambientalisti si tratta di un dietro front rispetto agli obiettivi ...

Nel futuro di Enel sempre Più rinnovabili - rivisti al rialzo target redditività : Quanto alla politica dei dividendi, si conferma un pay-out del 70% dell'utile netto ordinario di gruppo, con l'estensione, per la prima volta, di un dividendo minimo per azione per l'intero periodo, ...