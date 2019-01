scuolainforma

: Più educazione motoria, musica e inglese alla primaria - scuolainforma : Più educazione motoria, musica e inglese alla primaria - RudyBandiera : Spesso stiamo tutti qua a discutere del fatto che i giovani non hanno più rispetto per nulla, che non conoscono i v… - sebastian27474 : @robertosaviano credi di essere meno pagliaccio di lui così facendo???smettila tu di far propaganda tanto i tuoi lib… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Novità per le maestre in possesso dei titoli per l’insegnamento dell’, dellae dell’. Il ministro Bussetti nell’Atto di indirizzo 2019 punta ad ampliare l’offerta formativa per gli studenti. Vuole assicurare il reclutamento di docenti idonei all’insegnamento dell’, dellae dell’nella scuola, anche utilizzando, nell’ambito delle risorse di organico disponibile, docenti abilitati all’insegnamento per la scuolain possesso di competenze certificate. Le maestre in possesso dei titoli potrebbero spenderli anche in un ambito in cui sono state assunte.Il Ministro non ha ancora però chiarito come vorrebbe ampliare questa offerta formativa, se con progetti extracurricolari in orario pomeridiano o nel periodo estivo. Sicuramente il Ministro non ha ...